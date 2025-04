Ultimo appuntamento dei “Concerti di Fondazione Grosseto Cultura” con il Duo Degas

Grosseto: Sabato 26 aprile, alle ore 17.00, all’Auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale Palmiero Giannetti, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Concerti di Fondazione Grosseto Cultura”. A chiudere il ciclo sarà il Duo Degas, formato dai pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova, una delle formazioni più affiatate e apprezzate nel panorama della musica da camera.

La partecipazione all’evento è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la tessera al prezzo speciale di 5 euro in occasione di ogni appuntamento della rassegna.

Il concerto proporrà un raffinato viaggio nel repertorio per pianoforte a quattro mani, attraverso alcune delle pagine più brillanti della musica francese tra Ottocento e Novecento. In programma le suggestive composizioni di Erik Satie, tra cui i celebri Trois morceaux en forme de poire e La belle Excentrique, opere ironiche e surreali che ben rappresentano lo spirito anticonvenzionale del compositore. A seguire, la delicatezza impressionista della Petite Suite di Claude Debussy accompagnerà il pubblico in un’atmosfera sognante e poetica. La serata si concluderà con i vivaci e spensierati Jeux d’enfants op.22 di Georges Bizet, una raccolta di brani ispirati ai giochi e alla fantasia dell’infanzia, eseguiti con la brillantezza e la sensibilità che contraddistinguono il Duo Degas.