Ultimi week-end al luna park di piazza Barsanti

Grosseto: Dopo oltre un mese di permanenza nella nostra città del Luna Park, sono rimasti pochi week-end per i grossetani e non solo, per approfittare ancora degli ultimi momenti di puro divertimento dove troveranno ancora delle giornate con particolari sconti su quasi tutte le giostre.



Quest’anno in Piazza Barsanti è arrivata una nuova attrazione per la prima volta in assoluto a Grosseto, della Giostra Evolution 180 che ha riscosso notevole gradimento da parte dei più grandi, oltre ai classici giochi come le macchine a scontro (per grandi e piccoli) il Tagadà, lo Scivolo, il Bruco Mela, la Giostra a Seggiolini, il Percorso Avventura e molti altri giochi per i più piccoli.

Gli organizzatori Alex e Romolo Jussi, Daniele Berti, Federico e Giovanni De Bianchi, nel ringraziare le famiglie e i loro bambini che in questo mese sono venuti a divertirsi in piazza Barsanti, ricordano loro che in questi ultimi week-end di permanenza a Grosseto, oltre a tutti i mercoledì con quasi tutte le giostre a un euro, ci saranno altre novità