Ultimi sviluppi sulla Tirrenica, la riflessione di Sinistra Italiana/Avs

Grosseto: «Quando sul piatto c'era la scellerata ipotesi di un'autostrada privata - dichiara Valentino Bisconti di Sinistra Italiana / Avs -, quella di SAT per intenderci, che, oltre a deturpare la Maremma, sarebbe stata la più onerosa d'Italia per chi doveva passarci sopra, i partiti di destra ne erano tra i più grandi sostenitori.

Adesso che quella follia è stata abbandonata anche grazie alla pressione di cittadini, associazioni e qualche istituzione locale, e che su quel piatto c'è un progetto interamente pubblico, sempre quei partiti di destra, che purtroppo ci ritroviamo al governo, si disinteressano totalmente della sicurezza stradale dei cittadini nel nostro territorio e decidono di non finanziare la messa in sicurezza della Aurelia.

Evidentemente le priorità sono altre per Meloni, Salvini e Tajani. I soldi delle infrastrutture servono per il Ponte sullo Stretto che ad oggi, nonostante non sia neanche lontanamente iniziata la costruzione, che probabilmente mai inizierà, ci è già costato quasi 1 miliardo e mezzo di euro. Con quei soldi, buttati, oggi la Maremma avrebbe una strada sicura e non una da terzo mondo. Ed invece la vecchia Aurelia rimane abbandonata a se stessa, con le sue strettoie, i suoi incroci a raso, le due corsie nel tratto capalbiese tra Capalbio e Montalto di Castro: una vera vergogna

Ed anche nel futuro, fin quando la destra sarà al governo, non si prospetta niente di buono. Meloni e company, asserviti completamente agli interessi americani, hanno previsto un clamoroso aumento di spese militari a danno di tutti gli investimenti nella sanità, nella scuola e anche nelle infrastrutture. Insomma fin quando questi saranno al governo purtroppo la sicurezza dell'Aurelia ce la possiamo scordare. Ci diranno che i soldi non ci sono e poi magari torneranno a proporre un intervento di qualche privato che vuole speculare con i soldi di noi cittadini».



