Ultimi posti disponibili per il corso Sab Somministrazione Alimenti e Bevande e Manutentore verde

Entrambi i percorsi formativi sono riconosciuti dalla Regione Toscana. Grosseto: Corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande ex Rec): la partecipazione rappresenta un requisito obbligatorio per tutti coloro che intendono aprire un’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pub e negozio di alimentari. Ha una durata di novanta ore e partirà mercoledì 22 novembre 2023. La prima lezione del corso di qualifica per manutentore del verde è prevista, invece, per lunedì 27 novembre. La durata complessiva è di centottanta ore di cui centoventi di teoria e sessanta di pratica. Al termine del corso, con il superamento dell'esame finale, viene rilasciato l'attestato di qualifica di manutentore del verde. Gli interessanti avranno la possibilità di richiedere voucher regionali per affrontare le spese dei corsi. Le lezioni si svolgeranno a Grosseto nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26. Per informazioni: 0564 419544 - 0564 419691 formimpresa@artigianigr.it

