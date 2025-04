Attualità Ultimi giorni per partecipare al concorso di pittura del 130° Balestro del Girifalco 16 aprile 2025

Scadenza: ore 12 del 17 aprile Massa Marittima: Ultimi giorni per partecipare al concorso di pittura indetto dal Comune di Massa Marittima per individuare l'artista che dipingerà a mano il Palio del 130° Balestro del Girifalco, una delle più spettacolari rievocazioni storiche medievali della Toscana, che sarà disputato il 25 maggio 2025, in onore di San Bernardino. La Società dei Terzieri Massetani ha dedicato il balestro di maggio ai "600 anni dall'Istituzione della Festa nel Nome di Gesù IHS, 28 maggio 1425 – 25 maggio 2025". Il bozzetto dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile 2025. Tutte le informazioni per partecipare sono al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/03/Bando-per-la-pittura-del-Palio--Balestro-di-Maggio.html?fbclid=IwY2xjawJqDR5leHRuA2FlbQIxMAABHhtfZ-nwsJJQPJ91TIFh4-i-0_TrKn59hgNeGXvyR3jsj82WvwpCneKEmixl_aem_BiI6lczaHRTSiwF-OA4y7Q



