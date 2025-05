Cultura Ultimi giorni per partecipare al Concorso di Pittura all’aria aperta tra le colline maremmane “EN PLEIN AIR” 9 maggio 2025

L’evento si svolgerà Domenica 25 Maggio 2025, con inizio alle ore 09,00, presso l’Agriturismo “Poggio Corbello”, Località Lago dell’Accesa, Comune di Massa Marittima (GR). (www.poggiocorbello.it). Massa Marittima: Gli interessati a partecipare al Concorso che potranno essere Artisti di qualsiasi tendenza espressiva o anche Allievi, di qualsiasi età, di Scuole di Pittura o semplicemente “Principianti”, amanti della pittura, sempre di qualsiasi età, dovranno inviare entro Lunedì 19 Maggio 2025, per E-mail alla Segreteria del KIWANIS CLUB FOLLONICA (lorianolotti@kiwanis.it) la scheda di adesione riempita in ogni sua parte e firmata. La scheda di adesione si può richiedere semplicemente inviando una richiesta per e-mail a lorianolotti@kiwanis.it o per WatsApp al numero di Cellulare 347 6754324 (Loriano Lotti) . Per ragioni organizzative il termine di Lunedì 19 Maggio 2025, per inviare l’iscrizione al Concorso, può slittare di qualche giorno e verrà tempestivamente comunicata a mezzo organi di stampa. Il Programma della giornata è il seguente: • Ore 9.00, Vidimazione delle tele e assegnazione del numero identificativo; • Ore 13,00, Brunch (pranzo di lavoro) • ore 17.00, Consegna delle opere prive di firma e esposizione al pubblico; • ore 20, Premiazione e successiva Conviviale di Gala per chi vi vorrà partecipare. La partecipazione al Concorso è di 50 euro da pagare tramite bonifico preventivo sul conto corrente intestato a KIWANIS CLUB FOLLONICA, IBAN IT04T0306909606100000197965 (Banca Intesa). Vi è compresa in questa quota di partecipazione l’usufruizione gratuita del Brunch o Pranzo di Lavoro. Il Programma della giornata è il seguente: • Ore 9.00, Vidimazione delle tele e assegnazione del numero identificativo; • Ore 13,00, Brunch (pranzo di lavoro) • ore 17.00, Consegna delle opere prive di firma e esposizione al pubblico; • ore 20, Premiazione e successiva Conviviale di Gala per chi vi vorrà partecipare. Il Club Kiwanis di Follonica ha nominato una Giuria di Esperti di Qualità (Giurati) così composta: PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Pronestì, Critico e Storico dell’Arte, Editore della rivista mensile “La Toscana Nuova” www.latoscananuova.it / ; PRIMO GIURATO: Sig. Marco Bruni, Pittore, Poeta, Scrittore e Musicista, Presidente Kiwanis Club Follonica; SECONDO GIURATO: Architetto Gian Paolo Bonesini, Scultore, Pittore, Acquarellista, Socio Onorario Kiwanis Club Follonica; TERZO GIURATO: Dott.ssa Carla Moscatelli, Artista, Pittrice, Presidente Designato Kiwanis Cub Follonica; QUARTO GIURATO: Prof. Claudio Spinelli, Chirurgo, Artista, Scrittore, Pittore, Professore Ordinario presso Università di Pisa, Socio Onorario Kiwanis Club Follonica; La Segreteria organizzativa è formata da: 1) Loriano Lotti, Segretario Kiwanis Club Follonica; 2) Alfredo Lisi, Past Governatore Kiwanis Distretto Italia/San Marino, Past Trustèe della Fondazione Internazionale del Kiwanis International. La Giuria di Qualità di Esperti avrà il compito di esaminare le opere e proclamare con motivazione di merito il 1°, 2°, 3° classificato. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. I primi tre classificati riceveranno una targa d’onore e saranno ospiti del Club: Conviviale di Gala e pernottamento per due persone, valido anche in tempi successivi previo accordi con la Direzione dell’Agriturismo “Poggio Corbello” (Tel. 0566 919029 - Cell. 338 9764584 – 338 3009928). Al termine della serata, si terrà una conviviale di gala aperta a soci del Club Kiwanis, ai membri della Giuria e ai primi tre classificati del concorso. Gli altri partecipanti, insieme ai loro familiari, potranno prendervi parte previa prenotazione con costo Conviviale euro 40,00. Il ricavato della giornata sarà devoluto interamente nell’aiuto e nel sostegno di bambini particolarmente bisognosi della Provincia di Grosseto. Per qualsiasi informazione si potrà contattare la Segreteria Organizzativa del KIWANIS CLUB FOLLONICA Cell. 347 6754324 lorianolotti@kiwanis.it

