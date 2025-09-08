Ultimi giorni per candidarsi ad Arte Stella 2025

Monte Argentario: Sta per chiudersi la call for artist Arte Stella 2025, promossa dall’Orto Botanico Corsini con il patrocinio della Regione Toscana e del programma Giovanisì / Toscana in Contemporanea. Mancano ormai pochi giorni: c’è tempo fino al 30 settembre 2025 per inviare la propria candidatura.

Un’occasione unica per i giovani artisti under 35 nati, residenti o attivi professionalmente in Toscana, chiamati a confrontarsi con un tema centrale e attualissimo: il rapporto tra Uomo e Natura. Il bando premierà un vincitore, che riceverà un riconoscimento in denaro di 1.000 euro e l’opportunità di vedere valorizzata la propria opera in un contesto espositivo dedicato nel 2026.

La call è aperta esclusivamente a opere già realizzate – non bozzetti o progetti – e accoglie tutte le tecniche della contemporaneità: pittura, scultura, fotografia, sound art, videoarte. Accanto al premio principale, la giuria potrà attribuire menzioni speciali, che saranno raccontate attraverso i canali ufficiali e i comunicati stampa. Il concept dell’edizione 2025, “Uomo e Natura”, si lega al claim ufficiale della campagna, #Daiformaallanatura, invitando gli artisti a restituire la materia viva del paesaggio con uno sguardo personale e segni duraturi.



