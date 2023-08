Ultimi giorni della mostra dell’artigianato “Artigianalmenti”

Sorano: Si conclude domenica prossima (orario no stop 11,00 /23,00) “Artigianalmenti” , la tradizionale Mostra dell’Artigianato di Sorano, che ha come particolare palcoscenico le vie e le piazzette del Centro Storico, ma anche le cantine scavate nel Tufo.



Quaranta quest’anno gli espositori, il più anziano ha 83 anni, disegna e realizza borse di paglia che poi decora. Particolare interesse hanno ottenuto i laboratori estemporanei con la realizzazione per esempio di gioielli con fibra di titanio e pietre dure, del corallo lavorato con il bulino, e dei tanti modi per lavorare il legno (per esempio cesti per la frutta realizzati con le doghe delle botti). Molto interesse hanno suscitato le mostre fotografiche delle giovani soranesi Silvia Palla e Annalisa Saletti, dedicate soprattutto alla generazione dei loro nonni, di Gabriele di Blasi “Carpe Diem”, la mostra dello scultore Marco Severini e “ Sorano Sparita” foto di Sorano e le sue frazioni del noto fotografo pitiglianese Denci dalla collezione di Maurizio Vittori.

Tra le manifestazioni collaterali in programma domani, sabato, giocoleria e fuochi itineranti a cura della “Compagnia de Lo Grifone” , domenica LudoBus con giochi per grandi e piccini (oltre 50 attrazioni ludiche per tutte le età e più di 10 giochi astratti per stimolare ragionamento e sfida) infine alle 21.30 spettacolo musicale itinerante con “I Tamduri”.

La “partecipazione di pubblico è sta notevole e stimiamo che con domenica arriveremo a più di settemila fra visitatori e partecipanti agli spettacoli- sottolineano gli organizzatori della Pro-Loco-.

Ringraziamo quanti (espositori, artisti, staff ecc. ) in vario modo hanno dato vita a questa 41esima edizione e con loro, a pieno titolo, l’Amministrazione Comunale e ARTEX. A quest’ultima dobbiamo, in particolare, una importante campagna di promozione”.