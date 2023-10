Ultimi due posti per partecipare al corso di oreficeria al via il 16 ottobre a Grosseto

Il presidente Federpreziosi Alesssandra Merli fa il punto sulla ricerca lavoro nel settore.



Grosseto: Tutto è pronto per l’inizio della nuova ed attesa edizione del corso di oreficeria targato Confcommercio Grosseto. Le lezioni, che si svolgeranno nel capoluogo maremmano nelle aule-laboratorio Ascom di via Tevere 17, sono in programma dal prossimo 16 ottobre.

“Abbiamo gli ultimi due posti disponibili – rende noto Alessandra Merli, presidente dell’Agenzia formativa Confcommercio nonché presidente del sindacato provinciale Federpreziosi –. Un’opportunità da cogliere al volo per chi si sente portato verso questo mestiere. Anche perché il lavoro nel settore non manca. Sappiamo tutti che l'industria orafa in Italia, in particolare nel segmento del lusso, sta vivendo un periodo di rinascita, con la cifra record di nove miliardi di export segnata dalle produzioni orafe made in Italy lo scorso anno. Al contempo, si sta assistendo alla più grande crisi di forza lavoro mai vissuta; si dice che addirittura non si trovino giovani disposti ad imparare il mestiere e che quindi il rischio sia di non avere il fondamentale ricambio generazionale. Per quanto concerne le figure più ricercate ed anche più pagate nel settore, specie nei distretti del nord Italia, ci sono gli incassatori, quelli che praticamente fissano le pietre sui gioielli. Gli incassatori arrivano a guadagnare dai 5mila fino ai 10mila euro al mese. Richiestissimi sono anche gli orefici, e cioè coloro che assemblano il gioiello, e le pulitrici, ovvero le figure che ripuliscono i metalli dalle imperfezioni; si tratta di un’altra pedina fondamentale per chiudere la filiera”.

Tornando ai dettagli sul corso della Confcommercio Grosseto, il percorso formativo principale è di 150 ore, e la docenza è come sempre affidata ad esperti orafi -gioiellieri.

Le lezioni spaziano dalla progettazione e realizzazione degli elementi di base del gioiello, pianificazione ed organizzazione delle fasi del processo delle lavorazioni artistiche, incisione decorativa della superficie della lastra o dell'oggetto orafo, tecnica del traforo, produzione di semilavorati in metalli preziosi, lavorazione a sbalzo e a cesello, rifinitura e lucidatura, elementi di gemmologia.

Per ricevere maggiori informazioni e per iscrizioni scrivere una e-mail a formazione@confcommerciogrosseto.it oppure chiamare la Confcommercio di Grosseto al numero 0564 470111.