Ultimi corsi Blsd 2025 all’Alberghiero dell’Istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto

Più di 160 ragazze e ragazzi dell’alberghiero formati ad ora alle manovre salvavita e un KIT didattico donato da ETRURIA RETAIL con i negozi Carrefour a disposizione dei docenti istruttori di Siena Cuore ODV per la formazione continua degli studenti e studentesse dell’istituto

Grosseto: Sabato 31 maggio 2025 si sono svolti gli ultimi corsi BLSD dell’anno scolastico presso l’Istituto Leopoldo II di Lorena a Grosseto.

Novità di quest’anno è la consegna a fine corso di un KIT per la formazione continua degli studenti e delle studentesse acquistato grazie alla raccolta fondi avvenuta presso i punti vendita di Etruria Retail nella provincia di Grosseto e Siena, per i docenti-formatori di Siena Cuore ODV presenti nell’istituto. Per Etruria Retail, a consegnare il prezioso kit è stato Paolo Corridori, Responsabile Marketing e Servizio Qualità Etruria Retail. Erano presenti all’evento anche Riccardo Santini, direttore GMS, rete diretta Etruria Retail, Marco Grechi, capo area Etruria Retail e Valeria Mazzetti, responsabile ufficio amministrazione GMS che ha dato un contributo fondamentale all’avvio del progetto.

La generosità dei clienti è stata la chiave del successo del progetto. Questa tappa rappresenta il momento conclusivo di un progetto che ha visto una partecipazione attiva fondamentale da parte dei clienti: grazie alla loro generosità e alla scelta di acquistare le piante solidali nei punti vendita della rete Etruria Retail, è stato possibile raccogliere fondi preziosi per l’iniziativa. Un gesto concreto che ha contribuito in modo determinante al successo dell’intero percorso. La collaborazione tra tutti i protagonisti del progetto e la generosità dei clienti, infatti, sono state la chiave del successo: per ogni pianta acquistata nei nostri punti vendita, 2 euro sono stati donati a Siena Cuore, Progetto Vita Grosseto e Progetto Vita Siena: un contributo che ha permesso di acquistare un kit didattico per la formazione BLSD nelle scuole.

Grazie alla presenza di questo kit - che consta di un manichino ad hoc e un defibrillatore didattico - la scuola potrà garantire una formazione continua e costante alle manovre salvavita dei propri studenti proseguendo nell’opera di formazione e sensibilizzazione del territorio al pronto intervento laico a partire dalle scuole. Questo è il primo kit didattico che viene fornito ad una scuola di Grosseto e in autunno, con la ripresa del nuovo anno scolastico, verrà donato un altro kit anche ad una scuola di Siena sempre grazie al prezioso contributo di Etruria Retail con i negozi della rete a insegna Carrefour.

“Da ormai qualche anno - dichiara Cav. Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore ODV, tenutaria del Progetto Vita Grosseto e Siena - effettuiamo la formazione presso l’ISS. Leopoldo II di Lorena a Grosseto. Molta la soddisfazione nel vedere tanti ragazzi e ragazze sensibili e pronti a mettersi in gioco. Ma è la prima volta che riusciamo a dotare un Istituto di un kit didattico per formazione autonoma interna. Per questo ringraziamo Etruria Retail che si è resa disponibile a supportarci in tal senso perché lo sforzo di alcuni vada a favore della sicurezza di tutti. Realizzare un territorio sempre più cardio protetto è una responsabilità civile e sapere intervenire in tempo nell’attivazione dell’emergenza urgenza può davvero fare la differenza nella vita di ognuno di noi. Inoltre, queste iniziative non formano solo cittadini più responsabili e consapevoli, ma aiutano a testimoniare l’importanza di lavorare insieme, in rete, in squadra tra tutti i soggetti del territorio, addetti ai lavori o meno, perché la collaborazione davvero possa fare la differenza. Spesso è facile a dirsi ma non così a farsi. Ringraziando ancora sia l’Istituto che si è reso sempre disponibile e Etruria Retail, speriamo che questo sia un esempio virtuoso da emulare su quanto si possa fare lavorando tutti assieme per uno stesso obiettivo. Grazie anche alla CRI Comitato di Grosseto per l’aiuto durante la formazione nella mattinata”.

“Abbiamo aderito con convinzione e soddisfazione a questa iniziativa – affermano Paolo Corridori e Riccardo Santini – che rispecchia pienamente il nostro modo di intendere il ruolo di Etruria Retail sul territorio. Essere presenti con i nostri punti vendita significa anche contribuire alla vita della comunità, sostenere progetti utili, lavorare in rete con le associazioni, con le scuole, con le istituzioni locali. È una responsabilità che sentiamo ogni giorno e che cerchiamo di onorare con azioni concrete, promuovendo attività dal valore sociale e culturale. La territorialità per noi non è uno slogan, ma un impegno quotidiano: costruire fiducia, creare relazioni di reciprocità, rafforzare il legame con le persone che vivono nei luoghi in cui operiamo. Questo progetto va esattamente in questa direzione. Per questo lo abbiamo supportato, certi che la formazione sulle manovre salvavita sia un valore per tutta la comunità, e che la scuola rappresenti un contesto ideale per diffonderlo. Ringraziamo di cuore Floramiata per il contributo e la generosità di tutti i clienti che con l’acquisto di una pianta hanno reso possibile la donazione del kit didattico. Questa esperienza dimostra, ancora una volta, quanto la collaborazione tra soggetti diversi possa generare risultati concreti e condivisi”.





Si ringrazia la CRI Comitato della Città di Grosseto per la partecipazione e collaborazione a svolgere i corsi.

Siena Cuore ODV opera a livello regionale e nazionale come Progetto Vita per sensibilizzare al tema della cardio-protezione laica dei territori tramite formazione continua di istruttori certificati e raccolta fondi per donazione nuovi dispositivi DAE. Organizza le BLssiaDI - giochi per apprendere le manovre salvavita - per le scuole primarie e il Premio BLSD ANGEL a carattere regionale a favore di chi è intervenuto in occasione di emergenza per testimoniare l’importanza della conoscenza delle manovre salvavita nell’innesco della catena dell’emergenza urgenza. Collabora a progetti nazionali in rete con le Società scientifiche di settore e fa parte di enti e organizzazioni sovra strutturate come IRC Comunità, Progetto Vita Nazionale, la Consulta provinciale del Volontariato di Siena e i Comitati di Partecipazione dell’Azienda AOU e SDS senesi. Dal 2017 ad oggi nella città di Grosseto Siena Cuore ODV con il Progetto Vita Grosseto ha formato più di 1300 studenti e studentesse dell’ISS Leopoldo II di Lorena e ogni anno sono stati formati al ‘primo soccorso’ tutto il personale docente, ATA e amministrativo. Nel 2024 grazie ad una cena organizzata dai ragazzi e ragazze dell’Istituto alberghiero Siena Cuore ODV ha donato un DEA che è stato posizionato all’ingresso principale della scuola disponibile e facilmente individuabile in ogni momento anche dalla cittadinanza.