Attualità Ultime due tappe per la seconda edizione della rassegna “Paesi in musica a Roccastrada” 4 agosto 2024

Redazione

I due ultimi concerti previsti a Fonte di Vandro a Sassofortino e alle terrazze panoramiche del Collese a Roccastrada

Roccastrada: si chiude la prossima settimana con gli ultimi due concerti, la seconda edizione della rassegna organizzata da Comune di Roccastrada in collaborazione con l’Associazione Agimus per quattro concerti di qualità in altrettanti luoghi suggestivi del territorio. Le location in cui andranno in scena gli ultimi due concerti sono Fonte di Vandro a Sassofortino e le terrazze panoramiche del Collese a Roccastrada. Lunedi 5 agosto in loc. Fonte di Vandro a Sassofortino si esibirà lo “GnuQuartet” in “80VogliadiGnu” con Stefano Cabrera al violoncello, Roberto Izzo al violino, Francesca Rapetti al flauto, Raffaele Rebaudengo alla viola e Lorenzo Ottonello alla batteria; gli “GnuQuartet” sono una band di Genova che presenta un repertorio di musica anni '80 di piacevole ascolto che invita anche al ballo. Prima del concerto è previsto anche un buffet freddo sotto i castagni. La rassegna si concluderà giovedi 8 agosto nella suggestiva cornice delle terrazze panoramiche del Collese di Roccastrada con “Fabrizio Berti Jug Band blues” con Fabrizio Berti armonica e voce, Giacomo Ferretti chitarra e voce, Piero Ferretti basso e voce, Giulia Nuti alla viola, Andrea Pagliari lap steel guitar, Leo Monfardini alla batteria e Giovanni Bargnoni al pianoforte. Gli spettacoli ad ingresso libero e gratuito inizieranno alle 21,15. Seguici



