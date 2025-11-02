Ultima serata per Girogustando ad Amorvino

Gavorrano: L'amore per la cucina con prodotti biologici, di stagione e a chilometro zero unisce le due chef che si incontreranno nella serata del 7 novembre a Gavorrano, al ristorante Amorvino, all'interno della tenuta vitivinicola Fertuna.

Federica Ritteri e Maria Probst si conoscono da anni, la loro amicizia è suggellata anche da una stima reciproca. «È stata Maria che mi ha parlato della sua esperienza, lo scorso anno, a Campagnatico con Girogustando. Io conoscevo la manifestazione ma non avevo mai partecipato. E così abbiamo deciso di fare questa serata a 4 mani assieme» afferma Federica Ritteri.

Poi la chef racconta: «Ho aperto il ristorante nel 2017, all'interno di una tenuta vitivinicola votata al biologico. Faccio cucina del territorio con prodotti a chilometro zero e che provengono da piccoli produttori locali. Faccio personalmente la ricerca delle materie prime e il mio menù segue la stagionalità, sia di carne che di pesce. Ora che c'è il fermo-pesca dunque facciamo solo carne. Vogliamo raccontare la nostra terra attraverso i piatti che cuciniamo: facciamo una cucina toscana rivisitata utilizzando però metodi di cottura e attrezzature innovative: i piatti così affondano le radici nel passato ma con una prospettiva orientata e uno sguardo verso il futuro».

L'azienda vitivinicola fa parte del gruppo Meregalli distribuzione questo comporta che in catalogo ci siano «tutti i vini Meregalli al completo, anche se privilegiamo sempre quelli dell'azienda. Offriamo un servizio di qualità, ma molto snello, senza troppi fronzoli, in un ambiente curato».

«Vedo Girogustando come un'opportunità per far conoscere e avvicinare due mondi diversi ma simili di far avvicinare un pubblico più ampio. La cucina vegetariana di Maria Probst, un modo di cucinare diverso e avvicinare le persone a concetti nuovi di cucina. Tra l'altro la filosofia del suo ristorante è un bello spunto e punto di partenza».

«Io per lavoro viaggio tanto e cucino nelle cucine di tutte ma la possibilità di lavorare a fianco a fianco con un'amica non ha eguali» afferma Ritteri che poi ricorda la sua brigata, Michael Bai capopartita ai primi e Camilli Bizieri capopartita ai secondi, e la moglie Silvia Sarcoli, direttore di sala, con cui ha aperto il ristorante.

Anche il ristorante di Maria Probst “il Cerreto 100% bio vegetarian restaurant” si trova all'interno di un'azienda agricola biodinamica di Pomarance. «Una scelta fatta perché ci piaceva l'idea di lavorare direttamente con chi produce la materia prima. Qui c'è un mulino, un caseificio e parte dei prodotti vengono venduti in Maremma. È un'azienda da 550 ettari di seminativo. Abbiamo una gamma molto vasta di cereali, legumi, semi oleosi, farine di grano tenero e duro, e poi formaggio, yogusrt, frutta verdura. Facciamo parte dei Bio hotels europei, ossia strutture che si impegnano a utilizzare solo roba bio, tutto certificato con la foglia verde. Noi tra l'altro facciamo una cucina 100% vegetale. Con l'altra chef del nostro ristorante, Assunta Pandolfi, scegliamo una materia prima grezza, senza trasformazioni industriali, e proprio per questo cucinare ogni volta è differente: non c'è mai uno standard, nelle farine, negli impasti. Cambia se i cereali vengono da campi in collina, in pianura, esposti in un modo e nell'altro. Cambia il momento dell'anno. Ti costringe ad adattarti e questo è molto stimolante». E sulla serata ad Amorvino commenta: «Ho pensato sarebbe stato proprio bello lavorare fianco a fianco con un'amica con cui ci conosciamo da anni».

La serata è l'ultima tra quelle di Girogustando, il format che è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio. Come ogni serata all'ottima gastronomia maremmana si affiancherà il Consorzio doc vini della Maremma Toscana i cui vini saranno serviti da sommelier specializzati. Saranno presenti le aziende vitivinicole Querciabella Greve in Chianti-Alberese, Fertuna Gavorrano, Cantina biologica Basile. Alla serata parteciperà la nutrizionista Margherita Orlando.

Per prenotare 338 988 0707. Per leggere menù e costo della serata: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2025/venerdi-7-novembre-ristorante-amorvino-di-grilli/