Ultima giornata di Capalbio Film Festival: cinema e sostenibilità

Talk con Carlo Alberto Pratesi sullo stato degli oceani, il Green Ciak ad Arianna Becheroni e la proiezione di Breath di Ilaria Congiu.

Capalbio: Oggi, domenica 28 Settembre, ultima giornata per Capalbio Film Festival che, oltre alle proposte cinematografiche, come ogni anno prevede una giornata dedicata al tema della sostenibilità. “Questo abbinamento - spiega Carlo Alberto Pratesi direttore della Giornata - si basa sulla convinzione che la sostenibilità, per essere realmente attuata, richieda forti cambiamenti nei modi di pensare e negli stili di vita di tutti noi. Per mettere in atto questo cambiamento e superare i vecchi schemi mentali non basta la consapevolezza del problema, serve la sublimazione emozionale che solo un’opera d’arte come il film può generare".

Per la giornata della sostenibilità ambientale alle 15.00 presso il cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno presentati due episodi della serie in computer graphic animation Mermaid Magic (48’), serie ideata da Iginio Straffi e prodotta dal Gruppo Rainbow. Si tratta di una serie d'avventura fantasy che segue le vicende della principessa sirena Merlinda e delle sue amiche Sasha e Nerissa alla scoperta del mondo.

Alle 16.00 la proiezione di due episodi della serie, ideata per Rai Play, Never too late (60’), scritta da Federica Pontremoli, Camilla Paternò e Simone Coppini in collaborazione con Salvatore De Chirico e diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico. Siamo nel 2046. Il pianeta Terra soffre per la mancanza di ossigeno e la natura è vietata alle persone al fine di poterla curare. Cinque adolescenti, dopo la misteriosa scomparsa di alcuni dei loro genitori, infrangono il divieto e si introducono nell'inaccessibile foresta di Nur, rischiando la vita per scoprire la verità e riprendersi il proprio futuro. Presente in sala l’interprete Arianna Becheroni.

Alle 17.00 la proiezione di Breath (72’), documentario di Ilaria Congiu. Un viaggio emozionante e intimo che esplora il cambiamento climatico, l'inquinamento e la pesca industriale. Un lavoro personale che coinvolge il presente e il domani del pianeta Terra indagando passato e prospettive del mondo della pesca. La regista incontrerà il pubblico del festival.

A partire dalle 18.00 appuntamento presso il resort la Locanda Rossa, a Pescia Fiorentina, momento centrale della giornata sulla sostenibilità che prevede un importante approfondimento a cura del direttore scientifico, Carlo Alberto Pratesi, Presidente di EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability e Ordinario di Marketing all’Università Roma Tre. Alle 18.45 il Talk sullo stato degli oceani condotto da Carlo Alberto Pratesi. Tra gli interventi quelli di Laura Pintore, Phd, biologa marina e responsabile del settore Fauna Marina del WWF Italia e Alessandro Bardi ingegnere ambientale e naturalista.

A precedere il talk la proiezione di Tales from the blue, cortometraggio di Baglietto Yachts, un nome storico dell’eccellenza nautica italiana che dal 1854 produce yacht e imbarcazioni da diporto. Un viaggio nel tempo ricostruito anche attraverso la voce di alcuni personaggi storici come D’Annunzio e Puccini, che affrontano temi legati all’appartenenza ad un paese, alla sua unicità e ai suoi valori fondanti e condivisi.

Alle 18.30 il Premio CFF2025 Green Ciak all’attrice Arianna Becheroni voce delle nuove generazioni e del loro impegno per l’ambiente.

Il festival chiude la programmazione cinematografica al cinema di Borgo Carige alle 20.15 con E’ come sembra, il cortometraggio diretto da Anna Foglietta contro la violenza sulle donne, nato dalla collaborazione tra AssoConcerti e Fondazione Una Nessuna Centomila.

A seguire alle 20.30 la proiezione in anteprima di The Mastermind (110’) di Kelly Reichardt. In Massachusetts, 1970. JB, ex falegname, tenta un colpo d'arte ambizioso, ma tutto degenera e la sua vita prende una svolta irreversibile. Il film ha come protagonista Josh O’Connor, affiancato da Alana Haim e Gaby Hoffmann.

Capalbio Film Festival è promosso dalla Fondazione Capalbio, con il sostegno del Comune di Capalbio e il patrocinio della Regione Toscana, il Festival si conferma un appuntamento imprescindibile nel panorama dei festival italiani, capace di coniugare la valorizzazione del cinema d’autore con la promozione della sostenibilità e del territorio.



