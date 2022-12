Ultima gara casalinga del 2022 per il Circolo Pattinatori Edilfox

Grosseto: Ultimo incontro casalingo del 2022 per il Circolo Pattinatori Edilfox che mercoledì sera alle 20:45, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, ospita il Tierre Montebello, fanalino di coda di serie A1. Quella di mercoledì è in realtà solo la prima di cinque partite che i ragazzi di Michele Achilli discuteranno nei prossimi sette giorni. Giovedì mattina, infatti, la comitiva biancorossa partirà alla volta della Svizzera per disputare il secondo turno di Champions League. Giovedì i grossetani debutteranno alle 21 contro il Diessbach, venerdì sfideranno il Calafell, mentre domenica duelleranno con l’Oliveirense. Al rientro in Italia l’Edilfox sarà atteso, mercoledì 21, nel super derby dell’Antonio Armeni contro il Galileo Follonica, nell'ultimo turno del girone di andata. A tal proposito il presidente Stefano Osti ha messo a disposizione dei tifosi un pullman per seguire la squadra sul golfo. Prenotazioni entro mercoledì 14 nel centro sportivo di via Mercurio.



La gara di mercoledì sera contro il Montebello è semplice solo sulla carta, ma è una di quelle da disputare con la massima concentrazione. Sabato sera, battendo il Bassano, al termine di una partita sontuosa, si sistemati nuovamente al secondo posto della classifica e contro i vicentini cercheranno di consolidare questa prestigiosa posizione e mettere una serie ipoteca su uno dei primi quattro posti al termine dell’andata, che garantiscono di disputare il quarto di finale della Coppa Italia di fronte al pubblico amico.

«La gara con il Montebello – sottolinea l’allenatore Michele Achilli – è una di quelle da non sottovalutare. In questo campionato tutte le partite sono difficili. D’accordo che i nostri avversari, sabato sera, hanno perso sul campo del Montecchio Precalcino e sono stati scavalcati in graduatoria, ma sono stati anche capaci di andare a vincere per 6-1 sul campo del Vercelli. Servirà dunque la massima concentrazione per evitare sorprese».

Il Circolo Pattinatori sta vivendo un momento magico, il più bello dal 1975 ad oggi e l’intenzione è quella di proseguire a fornire prestazioni come quelle che hanno permesso di liquidare prima il Valdagno, poi il Bassano.

Achilli ha a disposizione l’intero organico e questa sera potrebbe tornare a dare il giusto spazio anche a Serse Cabella che in queste ultime settimane, a causa di un infortunio all’avambraccio e successivamente di una ferita al mento, non è stato disponibile. Una freccia in più nell’arco del coach Achilli in una settimana fondamentale per il futuro della stagione.





I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

I precedenti. Il bilancio degli scontri diretti tra Grosseto e Montebello è in perfetta parità, con due vittorie a testa.

Arbitri: Ulderico Barbarisi e Donato Mauro.