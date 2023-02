Ultim'ora: Incendio in un seminterrato alle porte città. Intervengono i Pompieri

Grosseto: Incendio stamattina è divampato in un seminterrato di una villetta bifamigliare alle porte della Città. A fuoco sono andate le suppellettili all'interno di un locale seminterrato di una unità abitativa ad un piano bifamiliare sita nella frazione di Rispescia.

Le fiamme, grazie al pronto intervento della squadra Vigili del Fuoco, non hanno coinvolto i locali sovrastanti. Al momento le fiamme sono state estinte ma, a causa denso fumo che ha invaso tutta l'unità abitativa, la squadra pompieri sta operando con i motoventilatori per liberare i locali dal fumo e procedere alle verifiche di sicurezza del caso. Al momento non si registrerebbero feriti.