Ultim’ora: Bambino cade da cavallo. Trasferito in elisoccorso alle Scotte di Siena

Redazione Alberese: Oggi pomeriggio attorno alle 16:30, il personale del 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto in via Sorbino nella frazione di Alberese nel Comune di Grosseto soccorrere un minore caduto da cavallo nei pressi di un maneggio. Il minore è rimasto ferito nell’impatto a terra. Subito soccorso dai sanitari del 118, che viste le condizioni di salute hanno stato disposto il trasporto in codice 2 presso l’ospedale le Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2. Sul posto è intervenuta anche la Misericordia di Grosseto. Al momento non si conosce la dinamica del sinistro e le condizioni di salute del giovane infortunato.

