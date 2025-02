Cronaca Ulmi (ML): Proposta sindaco Piombino per passaggio provincia Grosseto è molto interessante 4 febbraio 2025

Grosseto: “La proposta del Sindaco di Piombino Alessandro Ferrari di iniziare l'iter per l'adesione alla provincia di Grosseto la trovo condivisibile, alla luce di un secolare legame socio economico tra l'Alta Maremma e la Val di Cornia, segnato anche dall'appartenenza alla stessa Diocesi. Già diversi anni fa sotto il Sindaco Anselmi era stato avviato il percorso, poi fermato dalla Riforma Del Rio, sintomo che questa decisione può trovare consenso unanime nella società piombinese, ma, sono convinto, anche il sostegno di quella della provincia di Grosseto”. Così il consigliere regionale e capogruppo di 'Merito e Lealtà' Andrea Ulmi all'annuncio del primo cittadino di Piombino. “Piombino è la porta di accesso da mare a tutta la Toscana meridionale e ad una parte dell'Umbria -afferma Ulmi- e il suo porto potrebbe trarre numerosi benefici, che aumenteranno con il completamento della Grosseto-Siena che creerà un collegamento veloce tra la costa e l'entroterra. A livello turistico esiste una continuità con Follonica, Scarlino e Castiglione, dovuto all'affaccio di questi territori sul Golfo di Follonica, ma penso anche ad uno sviluppo del manifatturiero che renderebbe ancora più uniti i due poli, quello siderurgico e quello chimico di Scarlino che hanno poi nel porto di Piombino il loro punto di riferimento”. Ulmi è certo che il passaggio di Piombino nella provincia di Grosseto possa recare vantaggi ad entrambi i territori. “Si tratta -conclude il capogruppo di 'Merito e Lealtà'- di una grande opportunità quanto da cogliere, tanto più se proposta dal sindaco Ferrari si estendesse anche agli altri comuni limitrofi al territorio grossetano, Campiglia e Suvereto e all'Isola d'Elba . Le prospettive di sviluppo che questa scelta potrebbe portare con sé sono concrete. Per questo va affrontata con un dibattito serio e costruttivo da parte del mondo della politica, ma anche del tessuto socio-economico di entrambe le realtà”. Seguici



