Ulmi (ML): “Il tema della sicurezza sui mezzi pubblici e nelle stazioni è reale e non più divisivo"

"Soddisfazione per l’approvazione all’unanimità del consiglio regionale di una mia mozione sul tema”

Firenze: “Il tema della sicurezza sui treni regionali e sui mezzi pubblici è di grande attualità e con soddisfazione, accettando un emendamento proposto dalla maggioranza, il consiglio regionale all’unanimità ha approvato la mozione 2160 a mia firma in merito alla sicurezza sui trasporti pubblici e nelle stazioni della Toscana”. Lo dice con soddisfazione il capogruppo di “Merito e Lealtà” in Consiglio Regionale Andrea Ulmi.

“Il tema della sicurezza -afferma Ulmi - evidentemente non è più divisivo, ma reale. I fatti di cronaca sono ormai all’ordine del giorno e non basta più teorizzarlo, ma va messo in pratica. Esiste un senso di precarietà nelle città e ancora di più nelle zone di partenza e di arrivo, come le stazioni. Va dunque rafforzato il personale in servizio sui mezzi e nelle stazioni con un miglior coordinamento con le forze dell'ordine, ma anche sensibilizzare i cittadini sull’argomento. Tutti i treni e le stazioni, ma anche gli autobus, devono essere dotati di telecamera per poter appurare i fatti. La maggioranza sostiene che alcune misure siano già state previste, ma devono essere attuate, per questo ho accettato di buon grado l’emendamento per far sì che ciò avvenga“. Ulmi ragiona ancora più in profondità. “Se vogliamo puntare sul trasporto pubblico -afferma- oltre che su una politica dei prezzi, del rispetto degli orari, della velocizzazione delle tratte e di mezzi adeguati, è fondamentale permettere alle persone di viaggiare e di frequentare le stazioni in sicurezza”.