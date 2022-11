Ulmi (Lega): “Situazione della Laguna di Orbetello preoccupante”

Interrogherò l’assessore Monni”



Firenze: “Gli interventi sulla Laguna di Orbetello non sono più rinviabili, altrimenti c’è il serio rischio di perdere un ecosistema che è tra i più fragili e preziosi del Paese. Presenterò un’interrogazione all’assessore Monni per capire come la Regione intenda procedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi, dopo l’appello lanciato da Fedagripesca, che è solo l’ultimo in ordine cronologico a tutela del bacino.





“La situazione è critica – afferma Ulmi- e come consigliere regionale monitoro costantemente la situazione grazie anche alle indicazioni della segretaria della Lega delle Colline della Albegna Silvia Magi, che è anche assessore comunale alla sanità. La questione della Laguna è delicata sia sul piano naturalistico, sia su quello economico, visto che il pescato orbetellano è rinomato in tutta Italia, sia sotto l’aspetto sanitario, considerato che i problemi della Laguna coinvolgono immediatamente la città che sorge al centro delle sue acque. Purtroppo le variazioni climatiche degli ultimi anni influiscono sulla salute della Laguna e, se prima i rischi più grossi si correvano in estate, adesso anche il calore elevato delle acque dovuto ad una stagione calda che si è prolungata fino all’autunno creano grande preoccupazione”. Da qui nasce la necessità di Ulmi di avere risposte dall’assessorato all’ambiente della Regione cui la Laguna fa riferimento.

“Preoccupano sia la mancata realizzazione di opere infrastrutturali che garantiscano la salvaguardia dell’area lacustre – sostiene Ulmi- ma anche il mancato rinnovo dell’accordo di programmazione con il Comune di Orbetello, di cui la Regione dovrebbe essere il soggetto attuatore, così come denunciato anche da Fedagripesca. So che l’amministrazione comunale si è detta disponibile all’attivazione dei pompaggi e credo che già questo sarebbe un passaggio fondamentale, a dimostrazione anche dell’impegno che l’ente locale ha sempre assicurato di venire incontro alle necessità della Regione, dell’area naturalistica e delle attività, a partire da quelle della pesca, che vi ruotano intorno”.