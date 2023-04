Ulivieri: "Gavorrano più sicura ovvero la sicurezza a 360 gradi"

Gavorrano: "I nostri paesi vogliono vivere in serenità e sicurezza. La condizione di benessere, però, deve essere presidiata e bisogna aggiornare continuamente gli strumenti per adeguarli ai mutamenti sociali. Per arrivare ad avere una Gavorrano sempre sicura servono telecamere e più forze dell’ordine, ma anche la consapevolezza che è importante presidiare tutto quello che produce insicurezza: i rischi idrogeologici causati dai cambiamenti climatici, quelli che attraversano le famiglie a partire dalla violenza domestica, dalla solitudine degli anziani, le difficoltà di chi ha poche risorse per campare e i rischi causati dalla viabilità.



Noi intendiamo affrontare il problema a 360 gradi per garantire risposte concrete e non offrire parole inutili. Le strade provinciali che attraversano i nostri centri abitati hanno bisogno di cura, di manutenzione e di garantire sicurezza a chi ci transita e a chi vive in prossimità. Apriremo un confronto con La Provincia per programmare interventi continui.

Sui rischi idrogeologici molte opere sono state realizzate in passato e molti progetti sono in cantiere. A breve partiranno importanti lavori a Potassa. Il Piano comunale di protezione civile sarà completamente revisionato insieme al servizio di antincendio boschivo realizzato con la collaborazione le varie associazioni del territorio.

Gavorrano Solidale, con la Croce Rossa capofila delle associazioni, continuerà a proteggere famiglie e singole persone in situazioni di difficoltà. La positiva esperienza compiuta durante la pandemia ci consegna oggi una capacità e un’organizzazione efficiente. Un punto di contatto antiviolenza diventerà un presidio e il punto di riferimento locale per le donne in difficoltà", conclude la candidata sindaco del centrosinistra Stefania Ulivieri.