Sport Uisp, sono usciti i calendari del Campionato di calcio a 11 28 settembre 2022

28 settembre 2022 145

145

Gianni Mancini Sedici squadre al via suddivise in due gironi, nord e sud. Si comincia il 28 novembre 2022

Grosseto: Sono stati resi noti i calendari del campionato Uisp di calcio a 11, che prenderà il via il 28 novembre 2022.

Il campionato redatto dal coordinatore Uisp Francesco Luzzetti si presenterà al via con sedici squadre suddivise in due gironi, “Nord” e “ Sud”. Di rilievo in ritorno di Senzuno, Magliano e Torniella (assente lo scorso anno per il Covid-19 ). Le prima giornata, nel girone Nord, vedrà impegnate Alberese e Venturina, nella gara di esordio con inizio alle ore 21. Nel girone Sud, apertura con Seggiano opposto all'Etrusca Vetulonia, inizio ore 21. Girone Nord - 1° Giornata Alberese - Venturina Terme, ore 21 La Disperata - Chiusdino, ore 21 Senzuno Damoka - Idraulica Gaggioli Gavorrano, a Follonica al Capannino, ore 21 Montemazzano - Torniella, a Riotorto, ore 14 Girone Sud - 1° Giornata Seggiano - Pol. Etrusca Vetulonia, a Seggiano ore 21 Gran Ducato Del Sasso - Talamone, a Sasso D'Ombrone ore 15 Sant'Angelo Scalo - Magliano, a Sant'Angelo Scalo ore 21 Argentario - Polverosa, a Porto Santo Stefano-Maracanà ore 21:15. Il girone di ritorno scatterà lunedì 13 febbraio nel girone Nord, e sabato 11 febbraio nel girone Sud.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Uisp, sono usciti i calendari del Campionato di calcio a 11 Uisp, sono usciti i calendari del Campionato di calcio a 11 2022-09-28T14:09:00+02:00 251 it Uisp, sono usciti i calendari del Campionato di calcio a 11. Sedici squadre al via suddivise in due gironi, nord e sud. Si comincia il 28 novembre 2022 PT1M /media/images/UISP-logo.jpg /media/images/thumbs/x600-UISP-logo.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 28 Sep 2022 14:09:00 GMT