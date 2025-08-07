UILPA VF Grosseto: Al via le iscrizioni per corso aggiornamento addetti antincendio.

Grosseto: La UILPA VF di Grosseto promuove un corso di aggiornamento per addetti antincendio rischio medio (livello 2) ed elevato (livello 3) previsto dalle norme vigenti in materia, allo scadere dell’attestato (5 anni dalla data di conseguimento).

Il corso è organizzato dallo Studio “Serena Progetti” di Francesco Serena, Piero Boccuni e associati con sede a Grosseto, Direttore del corso sarà l’Ing. Piero Boccuni, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio) ai sensi della Legge n. 818/1984.

La durata del corso è di 8 ore distribuite in 2 pomeriggi e si svolgerà nei giorni 19 e 26 settembre 2025, il costo complessivo è di € 80.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il n. telefonico +39 338 7701150 o scrivere una mail al seguente indirizzo: info@serenaprogetti.it .



