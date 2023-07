Uil-Fpl, profondo dolore per perdita manager al Giglio

Apprezzamento in merito alla nota emessa dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, riguardo la solidarietà ed il sostegno espressi al Personale Sanitario coinvolto nella tragica vicenda.



Grosseto: La UILFpl Toscana Sud Est, relativamente alla tragica vicenda appresa nei giorni scorsi dai “media” locali in cui è venuto a mancare un giovane manager, rimane attonita per un immenso e profondo dolore che colpisce, oltre alla famiglia e le persone conosciute, tutta la comunità maremmana ed in merito al quale non c’è altro da fare che esprimere la propria vicinanza.

Per questo, sono “in itinere” le opportune verifiche, sia da parte degli organi costituzionali preposti, sia da parte della Azienda Sanitaria stessa, per l’accertamento di eventuali responsabilità, che faranno il loro corso. La scrivente Organizzazione Sindacale non può e non vuole comunque esimersi dall’esprimere solidarietà a tutti i professionisti coinvolti nell’indagine (medici, tecnici sanitari, infermieri e soccorritori), per i quali dispiace sinceramente registrare che siano stati ufficializzati i nomi (esiste infatti una normativa sulla privacy) e che ogni giorno operano in condizioni “difficili” ed “improbe”, a causa della mancanza di personale dovuto alle note ristrettezze economiche a livello governativo e regionale, sulla sanità. E questo non da oggi, ma da molto tempo.

Aggiungiamo che, in virtù della “crisi” che attanaglia da tempo il mondo della sanità, non si trovano ormai neppure determinate professionalità. Tanto più se si pensa che la tragica vicenda si è svolta all’interno del Pronto Soccorso e dell’Ospedale di Orbetello, dove persiste (come da tantissime altre parti…..) una situazione di enorme disagio del personale sanitario, sempre a rischio “burn out”, dove il bacino degli utenti si esponenzializza nel periodo estivo e dove la comunità sanitaria (Medici, Infermieri, Tecnici Sanitari ed OSS), lavora in condizioni quasi insostenibili per garantire ad ogni paziente le adeguate cure. Crediamo che sia doveroso rappresentare la nostra solidarietà, per la stessa comunità sanitaria e per le persone soggette ad indagini, dato che l’impegno profuso da questi professionisti è di totale dedizione, senza limiti di disponibilità. Significhiamo infine l’apprezzamento in merito alla nota emessa dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, riguardo la solidarietà ed il sostegno espressi al Personale Sanitario coinvolto nella tragica vicenda. La Segreteria UilFpl Area Vasta Toscana Sud Est Siena–Arezzo–Grosseto.