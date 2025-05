Uil Fpl: "Carenze di personale nei reparti. Mancano infermieri e Oss al pronto soccorso"

Con una nota inviata al Direttore Generale dell’ASL Sud Est, la segreteria della UIL FPL lancia l’ennesimo allarme sulla situazione che si sta profilando anche per l’estate 2025 sui servizi sanitari.

Grosseto: La UIL FPL fa riferimento ad una precedente nota e ribadisce quanto evidenziato in merito alla carenza di professionisti generalizzata, mettendo in evidenza la situazione dei pronto soccorso che si è velocemente amplificata in questi giorni a causa dell’aumento degli accessi di utenti.

Tale situazione è stata e rimane particolarmente critica presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Grosseto, legata ad un incremento, che per ora non risulta ancora a pieno regime, della popolazione presente nella provincia e in particolare sulla costa.

"Ormai - affermano Sergio Lunghi, segretario generale e Luciano Fedeli responsabile sanità per l’Area Vasta Toscana Sud Est - ci troviamo alle porte del periodo estivo e le criticità rischiano di acuirsi per la stagione estiva che vedrà un aumento esponenziale della popolazione dovuto alla presenza di turisti. Le risposte territoriali ad oggi non ci sembrano preparate all’impatto notevole che vede il moltiplicarsi della popolazione ed è facilmente prevedibile che, come si è verificato negli anni, vi sia un vero e proprio “assalto” agli unici punti dove i cittadini possono trovare risposte alle proprie esigenze di salute ovvero i pronto soccorso".

"Tutto questo provocherà un sovraffollamento di utenti con stazionamento per ore all’interno dei presidi e, in alcuni casi per giorni, a causa anche della mancanza di posti letto nei reparti che durante il periodo estivo vengono ridotti per consentire un regolare e minimo svolgimento dei periodi di ferie al personale".

"Ci rendiamo conto - continua la UIL FPL - che il direttore e lo staff si sono insediati da poco tempo e che le carenze di personale sono dovute all’impossibilità di assumere vista la scarsità di risorse finanziarie a disposizione.

Facciamo quindi richiesta di valutare urgentemente questo aspetto ed implementare nei presidi provinciali e, laddove necessario, anche in quelli periferici, la dotazione organica del personale infermieristico e socio sanitario, proprio in previsione di un periodo estivo che rischia di scaricare situazioni difficili sul queste figure con pericoli di burnout del personale coinvolto perché portato all’estremo delle proprie fatiche.

Non solo ma questa situazione di lavoro può portare ad un rischio clinico molto alto per il personale perché costretto a prendere in carico troppi pazienti e al verificarsi di un incremento di infortuni".

La UIL FPL chiede con la massima urgenza di rafforzare la dotazione organica del Pronto Soccorso e nel contempo di avviare progettazioni che possano portare a riconoscimenti economici con progetti specifici usufruendo delle risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana alla fine del 2024 destinate anche al personale socio sanitario.

In merito la UIL FPL ha indetto un’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti che si svolgerà presso il presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto.