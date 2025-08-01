Ugo Lotti è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora

Sorano: Nella giornata di ieri, giovedì 31 luglio, il sindaco di Sorano Ugo Lotti è stato eletto all’unanimità presidente dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora.

«Ringrazio i sindaci e i consiglieri dell’Unione per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Ugo Lotti – un ringraziamento particolare va al presidente uscente Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano, al sindaco di Manciano Mirco Morini. Questo incarico, come quello di sindaco, lo affronterò con impegno, serietà e con il fine ultimo del bene del nostro territorio».

Il nuovo presidente ha già espresso la volontà di dare un’impronta collegiale al lavoro dell’Unione: «Intendo assegnare deleghe specifiche ai membri del Consiglio per garantire una gestione più efficace e puntuale di tutti i settori di competenza dell’Unione. Intendo inoltre incontrare con maggiore frequenza l’assemblea per informarla in modo trasparente e puntuale su tutte le decisioni e sulle linee di indirizzo dell’ente. Inizio questo mandato con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i Comuni membri, promuovere lo sviluppo dell’area in cui viviamo e migliorare i servizi per i cittadini di tutto il comprensorio, ma anche con la certezza che chi mi ha preceduto sarà al mio fianco per lavorare insieme».