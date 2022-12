Ugo Capparelli design: l'etica del dettaglio

Ugo Capparelli è un professionista che realizza oggetti e organizza gli spazi in un’operazione di ricerca culturale in armonia con il territorio che lo accoglie.



Grossetano, formatosi con i più noti professionisti a livello nazionale, è designer a 360° ed ha trovato, nella Maremma Toscana, il terreno fertile dove realizzare i suoi progetti che cercano di riportare la tradizione al centro del progetto creativo coniugandola con nuovi materiali e tecniche innovative.

Alla base del progetto creativo, che si tratti della realizzazione di un oggetto o del restyling di un parco pubblico, c’è l’attività di ricerca narrativa, la costruzione del suo immaginario: “Quando metto le mani su un progetto voglio narrarne la storia, mi piace entrarci dentro e organizzare un luogo in cui stare bene in armonia con tutti gli oggetti che ci circondano”

Ugo Capparelli è designer a tutto tondo, è un approccio concettuale che sfocia nel processo creativo, è un professionista che crede nel metodo per progettare qualsiasi cosa, magari avvalendosi delle qualità di artigiani e tecnici nei vari rami del design.

Parlando con lui scopriamo la ricchezza della nostra terra, il valore che le nostre eccellenze conferiscono al territorio, la sfida di fare design per coniugare le esigenze lavorative alle pulsioni creative: “la mia missione come designer è tirare fuori il valore estetico e di unicità da contrapporre al concetto di produzione in serie, oggi degenerato e assoggettato alle mere dinamiche economiche che esulano totalmente dai meccanismi di sostenibilità ed etica sociale”

Con il brand “Ugo Capparelli design” e lavorando in sinergia con professionisti del settore, ha scelto Grosseto come base operativa, convinto delle possibilità che una terra ricca di tradizioni, di odori e colori come la Maremma può riservare alla sua attività (qualità della vita).

Troviamo il suo nome collegato ad eccellenze del territorio, a progetti innovativi, al restyling di locali e negozi, alla riorganizzazione di spazi verdi, all’allestimento di mostre ed istallazioni. Ugo Capparelli rivendica il suo ruolo di “artigiano” del design, il suo amore per i materiali naturali uniti a quelli industriali, per lo studio delle luci come soggetto attivo del progetto, per interventi mai invasivi ma focalizzati sul valorizzare ciò che abbiamo e che l’ambiente che ci circonda può regalarci.

Pietra, ceramica, legno, ferro, materiali tradizionali e naturali, alla ricerca di un design “etico”, di un modo armonico nell’accostare materiali diversi, riportando l’oggetto naturale al centro di un progetto creativo: “La fatica e lo sforzo progettuale è il bello del mio lavoro, il trovare l’anima più etica e vera in un oggetto di design e farla vivere in ciò che ci circonda”

Tra gli ultimi progetti di Ugo Capparelli design c’è la recente realizzazione di un giardino zen, una sfida nel coniugare la filosofia estetica giapponese con i materiali ed i colori del nostro territorio, un lavoro stimolante e appagante all’insegna di una sorta di etica del dettaglio: “Di base c’era un ambiente particolare ma vuoto dove dare spazio al processo creativo. Grande libertà progettuale che mi ha dato modo di fare ricerche, di studiare le basi concettuali che stanno dietro alla realizzazione di un giardino Zen. L’idea di base è creare un angolo di tranquillità, un luogo appagante e rilassante insieme. Tutto questo, ho imparato, si ottiene soltanto raggiungendo l’equilibrio tra gli oggetti, i materiali e lo spazio. Ho cercato di ricreare uno scenario naturale usando oggetti e piante, mirando all’imperfezione di ogni singolo componente che attraverso l’armonia ci fa tendere alla perfezione della natura”





(www.ugocapparellidesign.it #EticaDelDettaglio)