Ugl: "Stamattina la ciminiera dello Stabilimento Venator di Scarlino ha iniziato a fumare nuovamente"

Roberto Bocci, Segretario Provinciale Grosseto-Siena della UGL, dichiara: "Un segnale da valutare positivamente, secondo la UGL Chimici, soprattutto perché è la dimostrazione che dopo due anni di fermo, l'impianto è in grado di marciare nuovamente".

Scarlino: “Vedere la ciminiera della Fabbrica nuovamente fumare, dà una speranza a tutti i Lavoratori e a coloro che vivono grazie all'azienda scarlinese. Certamente sappiamo benissimo che l'accensione di una linea per il recupero di prodotto accumulatosi nell'impianto non è sintomo che i problemi siano risolti, ma è sicuramente un segnale di speranza per tutti i Lavoratori e per un intero territorio che non ha al suo attivo molte prospettive di lavoro per i cittadini della provincia grossetana", dichiara Roberto Bocci, Segretario Provinciale Grosseto-Siena della UGL.

Daniele Barometri RSU UGL all'interno della Venator ribadisce “ Stavamo aspettando da tempo la possibilità di riaccendere almeno un forno di calcinazione per capire se l'impianto avesse subito danni dovuti da più di due anni di fermo. La risposta è stata certamente positiva perché rivedere fumare la ciminiera dopo così tanto tempo dà una certa emozione, ma non vogliamo fare proclami perché la situazione è, e rimane difficile.

Roberto Bocci continua “ Tutto questo è merito sia dei Lavoratori che in questi anni hanno manutenuto l'impianto facendo si che oggi si arrivasse ad una seppur breve ripartenza, si parla di una decina di giorni, sia a tutti quei lavoratori che con grandi sacrifici personali e delle proprie famiglie, stanno tuttora usufruendo degli ammortizzatori sociali, garantendo la liquidità per la sopravvivenza dello stabilimento.”

Il Segretario Provinciale Roberto Bocci e la RSU UGL Venator Daniele Barometri, rimangono con i piedi ben saldati per terra

“Martedì 14 ottobre avremo un nuovo incontro al MIMIT al quale parteciperanno oltre l'Azienda anche la Regione e le Istituzioni. Non ci aspettiamo novità clamorose, ma speriamo vivamente di essere smentiti.

Il contratto di solidarietà terminerà a gennaio 2026 e ciò che ci preme è la salvaguardia di tutti i Lavoratori. Molti purtroppo hanno già lasciato l'Azienda ed un obiettivo fondamentale sarà creare quei presupposti per non far lasciar la Fabbrica ad altre professionalità che saranno indispensabili per una ripresa della Produzione in cui crediamo fermamente. Sappiamo che la strada è ancora in salita, ma un primo passo, se fatto nella direzione giusta, può essere una concreta speranza per il futuro. La UGL a tutti livelli sarà sempre presente nei tavoli di trattativa, facendo il massimo per tutelare e far sentire la voce dei Lavoratori, che continuano ad essere la parte più fragile della catena.”

Roberto Bocci (Segretario Provinciale Ugl Chimici)

Daniele Barometri (RSU Ugl Venator)



