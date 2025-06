Ufficializzato l'ingresso del Comune di Magliano a PortoArgentario

Sono 50 circa gli scali calendarizzati per questa stagione, che va fino a novembre, e 72 quelli già fissati per il 2026: si tratta di navi di medie dimensioni, compatibili con la capacità ricettiva delle strutture e sostenibili per il territorio.

Magliano in Toscana: Il Comune di Magliano in Toscana entra ufficialmente nel progetto “PortArgentario”. È stato formalizzato oggi, venerdì 6 giugno, infatti, l'ingresso dell'amministrazione comunale all'interno del gruppo di enti che si occupano dell'accoglienza sul territorio dei passeggeri di navi da crociera che fanno scalo a Porto Santo Stefano, Porto Ercole e Isola del Giglio.

“Si tratta di un'opportunità importante di crescita per il nostro territorio”, commenta Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana. "Da tempo amiamo una serie di percorsi turistici in grado di mettere in luce quello che possiamo offrire e di rafforzare la presenza dei visitatori durante tutto l'anno; la possibilità di entrare in questo progetto virtuoso, che unisce tante amministrazioni comunali e altri prestigiosi partner, rientra proprio in questo scopo. Stiamo organizzando una serie di pacchetti di mezza giornata o di un'intera giornata da proporre ai tour operator, per far conoscere ai visitatori i nostri borghi, ma anche per permettere loro di vivere esperienze di tipo, come scoprire i nostri prodotti, o percorsi trekking e ciclabili, e lo stiamo facendo attraverso il nostro ufficio turistico e il progetto 'Vivi Magliano', che sta lavorando molto per promuovere la nostra realtà”. Già nel mese di maggio alcuni gruppi di crocieristi, attraccati a Porto Santo Stefano, hanno visitato Magliano in Toscana: “È stato un ottimo inizio, che speriamo sia di buon auspicio per i mesi a venire”.

Soddisfazione anche da parte di Chiara Orsini , assessore al Turismo del Comune di Monte Argentario: "Sono felice che il Comune di Magliano entri nel progetto di PortArgentario, il turismo crocieristico rappresenta un'opportunità concreta di incoming qualificato. È quindi fondamentale ampliare l'offerta e creare sinergie tra territori, in modo che ogni crocierista possa vivere un'esperienza autentica, che unisca il fascino del mare con la scoperta di borghi, paesaggi e tradizioni del nostro entroterra".

“Siamo soddisfatti e orgogliosi dell'ingresso di Magliano in Toscana e cogliamo l'occasione per sottolineare che il nostro è un progetto aperto e auspichiamo che anche il Comune di Orbetello dia seguito ai propositi annunciati e rientri a far parte del nostro progetto di promozione”, dice Fabrizio Palombo , direttore tecnico di PortArgentario, una realtà che si muove completamente sul volontariato e che unisce al momento, i Comuni di Grosseto, Monte Argentario, Isola del Giglio, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Pitigliano, Roccalbegna, Civitella Paganico, Cinigiano, Massa Marittima, Magliano in Toscana, l'Autorità portuale regionale e Banca Tema.

L'occasione di oggi è servita anche a ribadire alcune novità importanti per il progetto: "Ci avvarremo di un'altra importante collaborazione professionale – annuncia Palombo -, anch'essa gratuita, quella della dottoressa Alessia Loffredo, che sarà la nostra Hospitality Manager. Loffredo userà la sua preziosa esperienza in importanti strutture ricettive di alto livello per accogliere i visitatori sul nostro territorio". Importanti anche i numeri relativi all'attività 2025: "In questo periodo, che va da aprile a novembre, sono 50 circa gli scali giàavvenuti o fissati per un totale di circa 20mila passeggeri e in programma per il prossimo anno, ad oggi, abbiamo già 72 arrivi calendarizzati. Si tratta di scali che valutiamo bene, di navi di medie dimensioni, perché vogliamo garantire un progetto compatibile con le nostre strutture e sostenibile rispetto al territorio. Per noi è un orgoglio e un vanto poter mostrare le bellezze della nostra terra e contribuire alla destagionalizzazione del turismo perché possiamo, in tutti i periodi dell'anno, offrire davvero molto”.

PortArgentario è realtà, quindi, destinata a crescere e che punta in alto: "Rinnoviamo l'invito ai Comuni della provincia - conclude Palombo - ad esserci vicini e partecipare alle nostre iniziative. Ad esempio, a venire con noi, nelle numerose fiere a cui partecipiamo, per parlare delle specificità dei propri territori e cogliere occasioni di visibilità".

Nella foto, da sinistra: Cristina Bani (Banca della Maremma), Alessia Loffredo, Chiara Orsini, Gabriele Fusini, Fabrizio Palombo.