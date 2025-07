Ufficializzati i gironi di serie B di Coppa Italia e campionato

Si alza il sipario anche sul prossimo campionato di serie B di hockey pista che vedrà al via il Circolo Pattinatori 1951.

Grosseto: I ragazzi biancorossi scenderanno in pista a ottobre per disputare la Coppa Italia in un girone a tre che comprende anche Follonica Hockey (iscritta nella prossima annata agonistica a serie A1, A2 e B) e Hockey Prato 1954.

A inizio anno scatterà il campionato di serie B. Il quintetto del presidente Stefano Osti fa parte del girone E, tutto toscano, a sette squadre, nel quale la Fisr ha inserito Viareggio Hockey, Cgc Viareggio, Pumas Ancora Viareggio, Follonica Hockey, Cp Grosseto, Hockey Prato 1954 e Rotellistica Camaiore. Anche quest’anno le prime due classificate disputeranno i playoff.

Nelle prossime settimane verrà annunciato lo staff tecnico. L’organico sarà un mix di atleti di esperienza e giovani prospetti (dalla under 15 sale Civitarese) che cercheranno di conquistare un posto per gli spareggi promozione.