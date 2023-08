Ufficializzati i gironi della Coppa Italia di serie B. Derby Cp-Roller

Grosseto: La Federazione sport rotellistici ha ufficializzato i gironi della Coppa Italia di serie B di hockey pista, che prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. Il Circolo Pattinatori Grosseto, retrocesso dalla serie A2, è stato inserito nel girone G insieme a Blue Factor Castiglione, Roller Grosseto e Startit Prato. La formazione del Cp sarà guidata da Fabio Bellan, che inserirà in squadra i giovani della cantera biancorossa, con i veterani Salvadori e Nerozzi. Il Roller Grosseto, società, presieduta da Giauro Vincenti, che lavora in sinergia con il Cp, sarà composto da un mix tra veterani e prospetti giovani. Ancora da scegliere l’allenatore.



La formazione vincente del raggruppamento, che si svolgerà con gare di andata e ritorno, disputerà, il 17 dicembre, un concentramento di semifinale. In gara1 è prevista la sfida con la prima classifica del girone H (Eboli, Giovinazzo, Salerno). Chi vince sfida la squadra che s’è imposta nella sfida tra le prime dei gironi E (Mirandola, Correggio, Modena, Scandianese, Pesaro) e F (Forte dei Marmi, GCG Viareggio, Pumas Viareggio, Rotellistica Camaiore).