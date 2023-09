Ufficiale: è David Mateo Iniguez il secondo straniero dell’Atlante Grosseto

Grosseto: Per la quarta stagione consecutiva Mateo vestirà la maglia biancorossa dell’Atlante Grosseto ed è il secondo straniero della società presieduta da Iacopo Tonelli che ha firmato proprio in questi giorni il rinnovo e ieri domenica è arrivato in città dato che oggi lunedì 4 settembre al centro sportivo di Roselle alle 19, 30 inizierà la preparazione sotto la guida del preparatore atletico Nicola Stagnaro.



Ma per parlare del rinnovo dello spagnolo Mateo e di questi ultimi giorni di trattative, abbiamo contattato telefonicamente il mister Alessandro Izzo per sentire il suo umore a poche ore dall’inizio preparazione. «Mateo ieri è arrivato a Grosseto – dice Alessandro Izzo -, ma non è stato facile prendere la decisione e con la società abbiamo ragionato molto perché in ballottaggio c’era anche il probabile rinnovo di Nil che faceva gola a tanti di noi. Mateo rappresenta qualità e continuità, dovrà migliorare i suoi difetti e far esplodere i suoi pregi che sono molti, dato che è un giocatore fortissimo. Ai nastri di partenza si vedrà anche il portierone Luca Guarducci dato che si aprono degli spiragli per poter vedere Luca in maglia biancorossa, dato che nei prossimi giorni avrò un colloquio con lui per decidere il suo futuro, ricordando che Guarducci è un classe 2004, mentre in ottica Under 19 si registrano due entrate, si tratta di Lorenzo Gobbini e Alessio Nocentini entrambi classe 2006».

D. A questo punto mister dichiari conclusa la campagna acquisti? «Sono in continuo contatto con la proprietà e credo personalmente che un ulteriore tassello potrebbe risultare molto comodo, ma capisco le difficoltà del momento legate alle riforme e alle difficoltà di trovare ragazzi italiani bravi disponibili, ma vedremo».

D. Alessandro, la rosa dell’Under 19 è notevolmente cambiata, sembra meno matura e quindi con molta meno esperienza e visti i grandi successi ottenuti la scorsa stagione sarà difficile ripetersi, vero? «L’Under 19 ahimè è un cantiere aperto, molti mi consigliarono di non prenderla, ma io voglio far crescere i nostri giovani e provare a vincere ancora. Però sicuramente abbiamo perso molto, dobbiamo ripartire dalle qualità di Lessi e Agnelli e cercare di far crescere i giovanissimi prima possibile se vogliamo ottenere un qualcosa di realmente importante. La rosa ancora non è completa, non c’è stato molto tempo, servirà aggiungere sicuramente qualcosa, dato che i vari Cipollini, Didac, Galeota, Rodriguez e Guarducci sono insostituibili, ma credo che tante Under 19 diminueranno in quanto a qualità e rendimento. Vediamo cosa ci è possibile fare, ma ripeto che abbiamo i 2004 tra i più forti del campionato che se la sono giocata con tutti per riuscire ad essere tra le prima cinque formazioni d’Italia».

D. Alessandro, torniamo a parlare in ottica prima squadra, avete praticamente riconfermato tutti e sostituito Nil e Rodrigo con Leandrinho e El Joahari, pensi di aver migliorato il Roster? «Numericamente siamo gli stessi dello scorso anno, Nil è un giocatore che a me piace tantissimo perché rispecchia molto della mia personalità, certo ha difetti nella costruzione del gioco, ma ha qualità uniche, Rodrigo ci dava esperienza e qualità uniche, con Leandrinho abbiamo preso un giocatore davvero forte e abituato a match importanti, ed è quindi un mix di qualità ed esperienza oltre ad essere un ragazzo eccezionale, El Johari ci dà intensità e qualità e solo il campo ci dirà se abbiamo migliorato».

D. Alessandro, sei soddisfatto allora del mercato? «Decisamente si, abbiamo fatto il massimo del consentito».

D. Gli obiettivi nel prossimo campionato? «Giocarsi al massimo tutte le partite e credere al 100% di poter battere chiunque, dobbiamo uscire da ogni gara sapendo di aver dato tutto. Il nostro segreto dovrà essere quello di avere una attenzione difensiva maniacale e giocare con una vera identità, anche se su quest’ultima ci vorrà un po’ più tempo».