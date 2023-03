Sport U18: esordio vincente per il Villa Croci Bsc per 7-4 contro gli Etruscan fighters 30 marzo 2023

30 marzo 2023 116

116 Stampa



Redazione Ottima partenza in campionato per i biancorossi di Danilo Biagioli che si sono imposti sul diamante di Castiglione della Pescaia Grosseto: Un debutto stagionale da incorniciare per il Villa Croci Bsc Grosseto under 18. I giovani talenti biancorossi, guidati dal manager Danilo Biagioli e dallo staff, Roberto Di Vittorio e Angel Garcia, si sono imposti ieri pomeriggio, mercoledì 29 marzo, 7-4 contro gli Etruscan fighters di Castiglione della Pescaia. “Siamo partiti con il piede giusto – commenta Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 -, anche se gli avversari ci hanno messo sotto per 2-0 nel primo inning. Ho visto una buona reazione da parte della squadra, nonostante sia appena l’inizio della stagione e la condizione fisica debba ancora essere perfezionata”. Il derby, giocato sul diamante di Castiglione della Pescaia, ha registrato molti cambi e rotazioni per la formazione di Biagioli, con ben tre lanciatori, Di Pietro, Lisci e Giorgeschi, che si sono alternati sul monte di lancio. “Ci tenevamo a cominciare con una vittoria – conclude Danilo Biagioli-. Adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare la prossima gara, consapevoli che dobbiamo crescere ancora molto per continuare a vincere e sviluppare un buon baseball”. La prossima gara si terrà mercoledì 5 aprile, allo stadio Simone Scarpelli, contro il Livorno. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport U18: esordio vincente per il Villa Croci Bsc per 7-4 contro gli Etruscan fighters U18: esordio vincente per il Villa Croci Bsc per 7-4 contro gli Etruscan fighters 2023-03-30T16:48:00+02:00 237 it Under 18: esordio vincente per il Villa Croci Bsc per 7-4 contro gli Etruscan fighters. Ottima partenza in campionato per i biancorossi di Danilo Biagioli che si sono imposti sul diamante di Castiglione della Pescaia PT1M /media/images/Under-18-Villa-Croci-Bsc-Grosseto.jpg /media/images/Under-18-Villa-Croci-Bsc-Grosseto.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 30 Mar 2023 16:48:00 GMT