U.S. Polo Assn. sarà main sponsor dei Campionati europei femminili di Polo

Punta Ala: Cresce sempre di più l’interesse del polo in Italia e continua, così, l’impegno di U.S. Polo Assn. nel sostenere e finanziare i tornei di Polo della penisola e non solo. Il brand con il doppio cavaliere sarà infatti main sponsor del IV FIP Ladies European Polo Championship Punta Ala 2023 U.S. Polo Assn. Trophy in calendario dal 5 al 9 luglio 2023 nella sede storica di importanti competizioni equestri, Punta Ala, cornice magnifica, rilevata da Gaia Bulgari, in cui squadre internazionali ed europee di sono incontrate per appassionanti partite di polo.

L’evento che si terrà sulla costa toscana, inizierà mercoledì 5 luglio con la sfilata delle squadre a cavallo alla Marina di Punta Ala e proseguirà, nel corso dei giorni, con serate dedicate ai match di polo. Per immergersi sempre di più nella cultura argentina, dove ha origine lo sport del polo, sabato sera verrà organizzata un “asado argentino” a base di carne (che sarà possibile gustare solo su invito).





Gli affascinanti paesaggi della costa toscana faranno da cornice alla struttura di un luogo unico che ha come scopo principale la promozione e lo sviluppo di tutte le attività legate al cavallo. Dal 5 al 9 luglio 2023, da 4 Teams provenienti da tutta Europa (Italia, Germania, Francia e Inghilterra), sfideranno la Nazionale Italiana Femminile, formata da Alice Coria, Lavinia Elser, Maitena Marrè e il capitano Camila Rossi che detiene il massimo titolo europeo, conquistato a Milano nel 2021 per la seconda volta. Le nostre azzurre nelle uniche 3 edizioni dell’Europeo Femminile disputate sino ad oggi, hanno conquistato ben due ori nel 2017 e 2021 e un argento nel 2018. La finale e la premiazione saranno trasmesse, in differita, da RAI SPORT HD.

U.S. Polo Assn., legato al mondo del polo dal 1890, fornirà le maglie da gioco a tutte le squadre e vestirà lo staff organizzativo dell’evento, oltre a offrire dei cadeaux brandizzati durante la premiazione. Dal 28 al 4 Luglio, inoltre, nel Tempio Maggiore, la principale Sinagoga di Roma e una delle più grandi d’Europa situata su Lungotevere de’ Cenci a Roma, sarà installata una maxi affissione, in vista dei Campionati Europei, con una campagna pubblicitaria del brand americano.

Questo evento d’eccellenza sarà anche all’insegna della solidarietà in favore di Operation Smile Italia ETS, un’organizzazione globale, senza scopo di lucro, specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi.