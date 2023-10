U.S. Grosseto: stagione femminile ai nastri di partenza

Grosseto: La stagione calcistica femminile 2023/2024 è alle porte. Il progetto in rosa voluto fortemente dalla società biancorossa prosegue a gonfie vele. Il sodalizio del presidente Antonio Fiorini ha costruito una squadra di giovani ragazze, pronte a sfidare le avversarie nel difficile girone A della categoria allieve under 17 femminile regionale. Nel girone A, le ragazze del US Grosseto affronteranno squadre blasonate come Arezzo, Empoli, Pisa, Zenith Prato, Rinascita Doccia, Livorno, Poggibonsi e Lucchese.



La stagione prenderà il via l’8 ottobre, con le Grifoncine che avranno il primo turno di riposo. Il debutto ufficiale sarà nella seconda giornata contro il Poggibonsi Women.

A guidare le allieve under 17 c'è il neo allenatore Gabriele Giannini, che conosce bene le ragazze, essendo stato nella scorsa stagione nello staff dell’ormai ex tecnico Alexandra Mostoghiu. Giannini sarà affiancato da un team di alto livello, tra cui il Responsabile tecnico Maurizio Bruni, il Responsabile organizzativo Rinaldo Carlicchi e il preparatore atletico Andrea Fiaschi. A blindare la porta unionista, Giada Giannini. Nel reparto difensivo: Linda Carlicchi, Caterina Fabbri, Vanessa Magiotti, Arianna Mollo, Caterina Sonnini e Nina Zaccherotti. Anima e cuore del centrocampo sono: Barbini Aurora, Boccone Annamaria, Domenichini Sofia, Flavia Fabrizzi, Maria Festelli e Emma Ranieri. Nel reparto offensivo: Emma Fiorentini, Asia Frosolini, Alessia Leoni e Sara Medaglini. Barbini e compagne sono pronte a fare onore al nome del club e lasciare il segno nel calcio femminile regionale.