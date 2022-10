U.s. Grosseto, ecco il calendario delle gare del fine settimana

Grosseto: E' piuttosto nutrito il programma delle partite del fine settimana per il settore giovanile dell'U.s. Grosseto 1912.

La prima squadra a scendere in campo sabato 22 ottobre è quella degli juniores nazionali, che alle ore 15,30 al Centro sportivo Roselle si confronteranno nel derby contro il Follonica Gavorrano. A seguire, alle ore 18,00 sarà la volta dell'under 15 femminile contro il San Miniato.

Domenica 23 ottobre, alle ore 11,30 è la volta dei giovanissimi regionali. I grossetani giocano in trasferta a Limite sull'Arno Empoli, con i pari età del Limite Capraia.

Sempre domenica è la volta del campionato allievi provinciali. Si gioca alle ore 10,00, Livorno 9 Sd. - Us Grosseto 1912. Domenica 23 ottobre alle ore 11,00 per il campionato allievi regionali si torna al Centro sportivo di Roselle per Us.Grosseto 1912 - Audace Portoferraio Isola D'Elba.

L'ultima gara dei giovani biancorossi è in programma lunedì 24 ottobre alle ore 15,30 per il campionato giovanissimi provinciali al Centro sportivo Roselle. Il derby fra Us Grosseto 1912 e Invictasauro