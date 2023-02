Sport U.s Grosseto 1912, sono in vendita i biglietti per la trasferta di domenica 1 febbraio 2023

1 febbraio 2023 106

106

Redazione Grosseto: U.s Grosseto 1912 comunica che sono in vendita i biglietti per la trasferta di domenica 5 febbraio con il Trestina allo stadio Bernicchi di Città di Castello. I biglietti, si possono acquistare da martedì a venerdì presso la segreteria del Grosseto allo stadio Carlo Zecchini dalle ore 17,00 alle 19,00 e sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Vi ricordiamo inoltre che al momento dell'acquisto del biglietto occorre presentare un documento in corso di validità. La biglietteria dello stadio di Città di Castello rimarrà chiusa il giorno della gara. Il costo del biglietto è di 10,00 euro. Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero di telefono 3283685948 Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport U.s Grosseto 1912, sono in vendita i biglietti per la trasferta di domenica U.s Grosseto 1912, sono in vendita i biglietti per la trasferta di domenica 2023-02-01T12:15:00+01:00 112 it U.s Grosseto 1912 comunica che sono in vendita i biglietti per la trasferta di domenica 05 febbraio 2023 con il Trestina allo stadio Bernicchi di Città di Castello PT1M /media/images/logo-Grosseto-calcio-1.jpg /media/images/thumbs/x600-logo-Grosseto-calcio-1.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 01 Feb 2023 12:15:00 GMT