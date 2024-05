Sport U.S. Grosseto 1912 primo contratto per Francesco Violante 22 maggio 2024

22 maggio 2024 103

103 Stampa

Redazione

Grosseto: L'U.S. Grosseto 1912 annuncia l’avvenuta sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo del calciatore Francesco Violante, giovanissimo elemento salito alla ribalta in Prima Squadra con 5 presenze ed una rete nello scorcio finale del campionato di Serie D; segnatura realizzata nella gara casalinga contro il Real Forte Querceta.

Il centrocampista classe 2006, protagonista di una vistosa crescita tecnica ed umana, si è legato ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2026. Attraverso l’intesa raggiunta con il calciatore grossetano, la società prosegue nell’opera di progettualità in ottica futura, puntando sui giovani del territorio maremmano. Il club rivolge le congratulazioni a Francesco Violante, oltre agli auguri di una fulgida carriera.

(foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri) Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport U.S. Grosseto 1912 primo contratto per Francesco Violante U.S. Grosseto 1912 primo contratto per Francesco Violante 2024-05-22T12:00:00+02:00 154 it U.S. Grosseto 1912 primo contratto per Francesco Violante PT1M /media/images/Francesco-Violante-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Francesco-Violante-1.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 22 May 2024 12:00:00 GMT