U.S. Grosseto 1912: accordo di affiliazione con Campagnatico e Nuova Arcille

Grosseto: Nel segno della continuità del corso varato per lo sviluppo del territorio, U.S. Grosseto 1912 annuncia l’ingresso tra le società affiliate di S.S.D. Campagnatico e per il settore giovanile di A.S.D. Nuova Arcille, sodalizio del comune di Campagnatico, nonché promotore di Academy dello Sport, intrigante progetto volto alla crescita del vivaio.



Un legame che guarda al futuro e che sarà suggellato con un atto di affiliazione al Grifone.

Il Grosseto Calcio seguirà da vicino il cammino della prima squadra del Campagnatico e monitorerà costantemente il percorso della stagione delle formazioni giovanili della Nuova Arcille, sulle cui maglie sarà apposto lo stemma del Grifone, a testimonianza dell’ampio raggio dei programmi concordati.

U.S. Grosseto 1912 esprime la propria soddisfazione per il raggiungimento dell’intesa, ringraziando l’Amministrazione Comunale di Campagnatico per il prezioso lavoro offerto per il buon esito del disegno sportivo.