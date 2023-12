Attualità Tutto pronto per "Tutti per uno, uno per tutti" l' aperitivo solidale ideato dal Comune 10 dicembre 2023

10 dicembre 2023 142

Grosseto: Tutto pronto lunedì pomeriggio per l'iniziativa: “Tutti per uno, uno per tutti”, l' aperitivo solidale, ideato dal Comune di Grosseto. Nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre a partire dalle 18.00 la Sala Eden ospiterà l'iniziativa l' aperitivo solidale, del Comune di Grosseto in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza, a sostegno della Fondazione Il Sole che lo scorso ottobre è stata vittima di un piacevole episodio. Il biglietto d'ingresso alla serata ammonterà a 15 euro. Una parte di questa quota andrà a sanare i costi vivi dell'aperitivo, mentre tutto il resto dei ricavi sarà devoluto alla Fondazione il Sole. Nella sala sarà presente anche una scatola solidale: chi vorrà, potrà così donare ulteriori fondi che saranno devoluti integralmente alla Fondazione il Sole. Seguici



