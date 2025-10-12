Tutto pronto per ottava edizione del PREMIO BLSD ANGEL

L’ottava edizione del PREMIO BLSD ANGEL si terrà a Siena presso Sala Patrizi in via di Città 75 alle ore 15,30.

Siena: Il PREMIO BLSD ANGEL è un riconoscimento a livello regionale ideato dall’ Associazione Siena Cuore ODV per premiare soccorritori laici che, con la loro prontezza e formazione, sono intervenuti nell’anno precedente su tutto il territorio regionale salvando vite umane con il loro pronto intervento, ma anche per testimoniare con menzioni speciali l’impegno di varie realtà sensibili al tema che mettono a disposizione per la comunità dispositivi DAE o si attivano per la formazione ad hoc e fanno rete per l’attivazione tempestiva dell’emergenza-urgenza.

Il Premio e le Menzioni speciali sono testimonianze simboliche che vogliono supportare il lavoro delle molte associazioni che si operano per la formazione laica - formazione di cittadini, scuole, enti, organizzazioni di volontariato, società sportive e contrade - e a favore della raccolta fondi per acquisto di dispositivi DEA da donare alla collettività per un territorio sempre più cardio protetto.

“Con l’edizione di quest’anno - dichiara Juri Gorelli Presidente di Siena Cuore ODV - abbiamo riscontrato un’attenzione in crescita al tema della formazione e dell’intervento precoce nella collettività. Più risposte, più preparazione, più consapevolezza. Non dobbiamo però fermarci perché c’è ancora molto da fare. Il Premio BLSD ANGEL è simbolico e abbiamo cercato di intercettare eventi da tutta la regione. Non sempre le persone hanno piacere di comparire per cui in effetti sono molti di più coloro che, pur non del mestiere e neppure volontari del soccorso, sono intervenuti. Ma a noi interessa che si sappia che ciò avviene e che lavorare ad un territorio sempre più cardio protetto è fondamentale. E’ importante che istituzioni e associazioni lavorino in sinergia per uno sforzo comune sempre più efficace, cercando di superare ostacoli e incomprensioni, purtroppo ancora troppo vincolanti!”.

In questa edizione abbiamo la consegna di 23 Premi BLSD ANGEL e 7 Menzioni Speciali:

PREMIANDI BLSD ANGEL 2025

ANDREA FIORINI, SIENA

ANDREA GIOVANNINI docente IC Carlo Piaggia CAPANNORI, LUCCA

ANDREA LUCIANI, docente, LUCCA

CHIARA MARCHETTI docente ISI Barga, BARGA, LUCCA

COSTANZA FRANCI, ORBETELLO, GROSSETO

EMMA, (minore), AREZZO

FABIO TINTORI, SABINA PALAGI, SILVIA GIUNTOLI

della COOP di SERAVEZZA, LUCCA

FEDERICO FRULLANO della Farmacia CULLA, LIVORNO

FRANCESCO PIERALLINI CASTELFRANCO DI SOPRA, AR

GIOELE, (minore), AREZZO

IVAN POCCIA Assessore del Comune di Orbetello, GROSSETO

delega all’ambiente, sport demanio, diportismo sicurezza, igiene ambientale e trasporti

LAURA BENSI e collega di FARMACIE AEROPORTI di PISA, PISA

MICHAEL BERNI, Bar Berni, LIVORNO

NICCOLO’, (minore), della Scuola Zaccagna Galilei, Carrara

PIERLUIGI SALETTI, Dirigente Provincia di LUCCA

ROSSANO TURCHI e GIUSEPPE CANGIALOSI

di AUTOLINEE TOSCANE, SIENA

SANTI CHANTAL, studentessa, LUCCA

TOMMASO BRENCI, SIENA

MENZIONI SPECIALI BLSD ANGEL 2025

COMUNE SERAVEZZA

progetto “Seravezza comune cardio protetto”

ETRURIA RETAIL

“GIOVANI SICURI”

progetto della Regione Toscana

MISERICORDIA DI AREZZO

“Progetto Asso – A scuola di soccorso”

PROF.SSA STEFANIA LAMPONI

Università degli Studi di Siena

PROLOCO ORBETELLO SCALO

SEZ. III E, SCUOLA BECCAFUMI

I.C S JACOPO DELLA QUERCIA

progetto “Va dove ti porta il cuore”

L’iniziativa, assieme alle altre attività 2025 di Siena Cuore ODV, è patrocinata dalla Regione Toscana, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, Provincia di Siena, Comune di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Azienda Usl Sudest, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Consulta provinciale del Volontariato di Siena, IRC- Italian Resuscitation Council, IRCOMUNITA' A.P.S., Progetto Vita, Cesvot di Siena, DMO Terre di Siena, Alleanza Carbon neutrality di Siena, Uisp Siena, Coni Siena.

L’Associazione Siena Cuore Onlus - oggi ODV - si è costituita nel 2014 per volontà di un gruppo di professionisti sanitari con esperienza pluriennale nella formazione rivolta ai sanitari; consta di volontari, medici ed infermieri afferenti ai servizi di emergenza dell’azienda ospedaliera universitaria senese. Obiettivi principali di Siena Cuore ODV sono la formazione del maggior numero di persone possibile, formare nelle scuole docenti istruttori, lavorare in rete sui territori per fare sistema e aiutare a raccogliere fondi per acquisto di dispositivi DAE in modo da diffondere la cultura della defibrillazione precoce e la conoscenza delle manovre salvavita (rianimazione cardiopolmonare).