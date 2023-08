Tutto pronto per "Montiano forte & piano”

Tutto pronto a Montiano, frazione di Magliano in Toscana (Gr), per "Montiano forte & piano”, festival internazionale dedicato dagli abitanti del borgo dell’entroterra maremmano alla memoria del grande pianista e compositore Frederic Rzewski, scomparso proprio a Montiano il 26 giugno 2021.

Magliano in Toscana: La terza edizione del festival - organizzato dalla Pro Loco di Montiano con la collaborazione del Comune di Magliano e numerosi sponsor privati - si terrà dal 14 al 18 agosto 2023 ed avrà come tema ispiratore la Musica popolare, un genere che il Maestro ha sempre amato e da cui ha tratto ispirazione per alcune delle sue composizioni più significative.

Aprirà il festival, lunedì 14 agosto, il concerto della Leggera Electric Folk Band, formazione toscana capitanata da Gianmarco Nucciotti - e composta da cantante, chitarra, banjo, basso elettrico, fisarmonica, batteria e sezione fiati - che unisce la potenza del rock alla poesia della musica popolare.

Il 16 agosto sarà la volta degli Insingizi, pluripremiato trio vocale provienente dallo Zimbabwe, ambasciatore nel mondo del classico stile vocale africano ‘mboube e della spettacolare gumboot dance (la danza dei minatori sudafricani). Amatissimi sul web, la loro musica è stata scelta per sonorizzare moltissimi documentari dedicati all’Africa. Sono stati definiti "le voci dell’Africa più vera".

Chiusura il 18 agosto con il meraviglioso pianista Emanuele Arciuli, che è stato amico e compagno di viaggio di Rzewski: negli anni ‘80-’90 insegnavano entrambi al Conservatorio di Cincinnati. Arciuli, appassionato di musica contemporanea, ha in repertorio varie composizioni di Rzewski ed è stato fra i primi ad eseguire in pubblico le celebri Variazioni da “El pueblo unido jamás será vencido!”, canzone cilena simbolo della lotta per il ritorno alla democrazia sia in Cile che nel resto del mondo. A Montiano Emanuele Arciuli eseguirà un programma comprendente nella prima parte le più conosciute Variazioni da “El pueblo unido jamás será vencido!” e nella seconda parte una selezione dal Songbook americano intitolata “My favourite things”.

Tutti concerti saranno preceduti da una curata degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. Inizio degustazione alle 21, inizio spettacoli alle 21.30. I biglietti di ingresso al festival (posto unico 10 euro, comprensivo di degustazione) sono in vendita presso la Farmacia Berti & Agostini di Montiano e il Panificio Il Granaio, a Grosseto in via Brigate Partigiane, 58. Solo fino al 12 agosto sarà inoltre possibile acquistare l'Abbonamento ai 3 spettacoli del festival al prezzo scontato di 20 euro.

Per info: tel/wa 335 584 9911.