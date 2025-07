Tutto pronto per “Le Notti dell’Archeologia”

Viaggio nel mondo degli Etruschi nell’unica cantina progettata da Renzo Piano

Grosseto: Anche quest’anno Rocca di Frassinello partecipa a “Le Notti dell’Archeologia”, iniziativa promossa dalla Regione Toscana che coinvolge la rete dei Musei di Maremma. L’appuntamento è per le 19:00 con la visita alla cantina progettata da Renzo Piano e al Centro di Documentazione Etrusco, che espone i preziosi reperti rinvenuti nella Necropoli di San Germano scoperta all’interno della tenuta. Seguirà un aperitivo nella terrazza panoramica con i vini di Rocca di Frassinello e la proiezione del film "La Chimera" di Alice Rohrwacher offerta agli ospiti. Il film racconta la storia di un giovane archeologo inglese degli anni 80 che si ritrova coinvolto in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi, finendo nel mondo clandestino pieno di trappole dei tombaroli. Sarà un’esperienza immersiva nel mondo degli etruschi, un viaggio nel tempo, tra archeologia e cinema, condotti per mano dall’etruscologa Giuditta Pesenti.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Costo dell’esperienza: 35 euro.

Info e prenotazioni: 0566 88400, visite@roccadifrassinello.it

Il progetto “Etruschi a Rocca di Frassinello”:

Nell’area archeologica di Rocca di Frassinello si concentrano tumuli etruschi costruiti tra la seconda metà del VII secolo a.C. e la prima metà del VI secolo a.C.: sette tombe monumentali sono state recuperate e restaurate, creando un percorso di visita per il pubblico, e altre sono state rinvenute in anni recenti. Le tombe hanno restituito parte dei corredi funerari, come vasi di produzione etrusca (bucchero, ceramica etrusco-corinzia) e oggetti di importazione. I reperti sono esposti nel Centro di Documentazione Etrusco presente all’interno della cantina.

Rocca di Frassinello, una cantina d’autore in Maremma Toscana

Rocca di Frassinello nasce in Maremma Toscana, da una joint venture tra Castellare di Castellina e Château Lafite per produrre vini in un terroir unico dove la vite prospera da più di 3 mila anni. Sulle dolci colline, costantemente accarezzate dalla brezza di mare che toglie umidità e mitiga il clima, i vigneti di Sangioveto, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot danno vita ad un’ampia gamma di vini di taglio internazionale che coniugano il meglio dell’enologia italiana e francese. La cantina è stata progettata da Renzo Piano ed è stata più volte nominata tra le più belle al mondo.