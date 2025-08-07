Tutto pronto per la ventiduesima edizione della Festa della Luna. Due giornate, che hanno come slogan “A passo lento”

Amiata: La ventiduesima edizione della Festa della Luna – Armonia e benessere - si terrà sabato 9 e domenica 10 agosto nel Borgo Naturalistico di Salaiola, sul Monte Amiata; le due giornate, che hanno come slogan “A passo lento”, saranno l'occasione per seguire seminari, incontri, laboratori organizzati dall' Associazione L'Aquilaia.

Nel piccolo borgo incorniciato dai boschi, le antiche strade ed i giardini saranno animati da operatori del benessere, artisti ed espositori: sabato 9 alle ore 17,30 la manifestazione inizierà con la conferenza dal titolo “Fitoterapia in cucina”, con relatrice la dottoressa Rosaria Ferreri, medico omeopata del Reparto di Medicina Integrata dell'Ospedale di Pitigliano. Alla stessa ora sarà aperto il mercato dell'artigianato che proseguirà fino a tarda sera e sarà possibile beneficiare di trattamenti olistici nell'area benessere fino alle 21; Alle 18.30 CONFERENZA ESPERIENZIALE “ARCANI MAGGIORI IN ANTROPOMAGJIA con Livia Fusilli; alle 19,15 ci sarà una sessione sperimentale di Inner Power Wellness con Beyond Aurora e dalle 19,30 sarà aperto il bar in cui poter gustare i panini, oppure la pizza (quest'ultima prenotando al 338 6423967). Alle 21,30 Andrea Sirtori condurrà il Drum Circle sulla piazza.

Domenica 10 aprirà le attività la Meditazione Kundalini di Hari Simran alle ore 10, mentre alle 11 Stefania Toti condurrà il Cerchio Sciamanico; dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20 sarà possibile prenotare i trattamenti olistici direttamente presso gli operatori che si trovano nell'area benessere in via di Roveta, 8, mentre il mercatino dell'artigianato sarà allestito dalle ore 11 alle 23. Sarà possibile pranzare al Ristobar dalle 12,30 alle 14.

Alle ore 16 Elisabetta Torrini terrà un laboratorio esperienziale di Respiro Evolutivo, dal titolo “Libera ciò che sei, risveglia la natura del tuo essere!”, seguirà alle ore 17,45 una Meditazione Sonora con Gloria Grazzini e Paola Casazza; alle 18,30 lo stage di Pizzica sarà a cura di Francesca Angotti ed alle 18,45 Giovanni Maccioni sarà il relatore di una conferenza esperienziale sul tema “Viaggio a EgoNomia”. Alle 19,15 Andrea Sirtori guiderà gli esercizi Energy Group Awakening per portare guarigione e consapevolezza, dalle ore 20,45 alle 21,30 Meditazione alla Luna “Raksha Band” con Hari Simran; dalle ore 19,30 alle 21,15 sarà aperto il RistoBar.

La festa si concluderà con lo spettacolo “Tarantucore”, il concerto live di pizzica salentina, tamurriate campane e tarantelle calabresi. Durante la giornata di domenica sarà presente lo stand del Gruppo Emergency Maremma per una raccolta fondi e la promozione di una cultura di pace e diritti umani.

L'ingresso all'evento è GRATUITO




