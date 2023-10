La manifestazione, sponsorizzata da Spirulina Becagli, torna all’ippodromo del Casalone dal 13 al 15 ottobre tra conferme e novità



Grosseto: È tutto pronto per la seconda edizione del Festival del cavallo: da venerdì 13 a domenica 15 ottobre le porte dell’ippodromo del Casalone si riapriranno per ospitare la manifestazione dedicata al mondo equestre. Il costo d’ingresso è 5 euro per gli adulti mentre i bambini sotto i 12 anni entreranno gratuitamente.

L’evento, organizzato dall’associazione Odv Engea volontari a cavallo che gestisce il centro di recupero per animali Country Paradise, in collaborazione con l’Anam (Associazione nazionale allevatori cavallo maremmano) e il centro ippico grossetano Ciam, quest’anno ha il supporto dell’azienda Spirulina Becagli che, sin da subito, ha creduto nel progetto e nelle sue finalità. Non solo anche il Mosaico del volontariato collabora all’evento mettendo a disposizione i suoi volontari per la tre giorni.

E anche per la seconda edizione sono in programma tanti eventi che coinvolgeranno e faranno divertire per tre giorni grandi e piccoli, addetti ai lavori e appassionati. Torna anche quest’anno la rassegna del cavallo maremmano a cura dell’Anam, associazione impegnata nella salvaguardia di questa particolare razza, tipica appunto delle nostre terre. Ci saranno ancora spettacoli equestri, con la partecipazione anche dei Butteri maremmani, la fattoria didattica, una mostra canina, i mercatini dell’artigianato e molto altro ancora. E per l’occasione sarà riaperto il ristorante del centro ippico e saranno a disposizione dei punti ristoro per accontentare tutti i gusti.

Il primo giorno, venerdì 13 ottobre, sarà dedicato all’arrivo dei cavalli e alle famiglie, con l’apertura dell’area per i bambini dove sarà possibile salire su un pony, giocare con gli animali del Country Paradise e divertirsi con i laboratori creativi. Nello stesso giorno è in programma anche una visita guidata dedicata alle scuole grossetane: gli studenti potranno così conoscere più da vicino il mondo equestre e le tradizioni maremmane.

Sabato 14 ottobre saranno protagonisti gli stalloni maremmani, con la IV tappa del campionato nazionale e la presentazione di questi bellissimi esemplari a cura dell’Anam. Ci saranno le esibizioni di cavallo volteggio a cura della scuderia G&B di San Vincenzo, che torneranno anche domenica 15 ottobre, e gli spettacoli di Pony games a cura della Epona Riding club.

Domenica 15 ottobre il gran finale con le gare di pony games, la sfilata del cavallo maremmano, il festival dedicato agli amici a 4 zampe, il Concorso ippico promozionale Fise (Federazione italiana sport equestri) di salto ad ostacoli, e tante esibizioni e caroselli, compreso il cavallo volteggio. E, in chiusura, anche la danza entrerà a far parte del festival con lo spettacolo organizzato dalla Fa Real dance academy.

E il Comune di Grosseto ha rinnovato il suo sostegno alla manifestazione. «La nostra città si prepara ad accogliere per la seconda volta il Festival del Cavallo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi –. Un evento che raccoglie interesse e sentita partecipazione sia dai grandi che dai più piccoli. Il cavallo è da sempre simbolo rappresentativo della Maremma nel mondo: accomunato alla figura del buttero, è l’artefice della sua fama e del suo mito. In qualità di amministratori, è nostro dovere tutelarlo, nonché promuovere le tradizioni popolari della nostra terra. L’aver unito la passione per quest’animale alla solidarietà, devolvendo il ricavato al centro di recupero Country Paradise, è segno di grande cuore».

Il Country Paradise ha infatti bisogno del sostegno di tutti. «Siamo veramente felici di tornare al Casalone anche quest’anno e di animarlo per tre giorni – dichiara Daniela Vignali, presidente dell’associazione Oikos –: il mondo equestre è tutto da scoprire e questa è l’occasione perfetta per conoscere da vicino i cavalli e le loro tante attività. Ma non solo: la finalità di questa festa è quella di raccogliere fondi destinati al centro di recupero per animali Country Paradise che gestiamo da circa 10 anni. La struttura accoglie animali maltrattati o destinati alla soppressione: i nostri amici diventano poi parte della famiglia e sono i protagonisti di tantissime iniziative sociali che svolgiamo con adulti e bambini e che danno risultati eccellenti. È come se gli animali capissero che li abbiamo salvati, sono esseri meravigliosi che riescono veramente a cambiare la vita di tante persone. Ed è quello che vogliamo continuare a fare: ma il volontariato da solo purtroppo non riesce a sopravvivere e c’è bisogno dell’aiuto di tutti».

Due partner d’eccezione per la manifestazione sono Anam e Ciam. «Con grande piacere l’Anam torna ad organizzare parte degli eventi compresi nel Festival del Cavallo di Grosseto – dichiara Paola Tonelli, direttrice Anam –. A noi competono eventi allevatoriali e tecnici, in particolare presentiamo al Casalone la 4° Tappa del nostro Campionato nazionale di morfologia. Come dice il nome, si tratta di una campionato “itinerante” nel quale gli allevatori presentano i loro soggetti, divisi in categorie per età, ad una commissione di esperti di razza, e alla fine viene stilata una classifica che decreta i migliori cavalli presentati. Al termine delle varie tappe, che si propongono l’obiettivo di arrivare agli allevatori delle varie zone in cui è presente la razza, i soggetti con i migliori punteggi sono invitati a Fieracavalli di Verona per il gran finale. Inutile dire che la possibilità di presentare i propri cavalli nella manifestazione equestre più prestigiosa d’Italia è un “bonus” che i nostri allevatori apprezzano moltissimo. Tornando al Festival, saremo coinvolti nelle esibizioni di butteri e caroselli, potendo contare su un certo numero di gruppi equestri che conosciamo bene, che ci accompagnano in numerose manifestazioni e che sono sempre disponibili, e felici, di farsi portavoce delle nostre tradizioni più sentite e rappresentative. L’Anam negli anni passati ha organizzato numerosi Festival dei Cavalli, in particolare al Cemivet, luogo carissimo a tutti gli appassionati di ippica. Siamo felici che adesso si sia creato un network con altre realtà del settore per continuare la tradizione di questa festa. Ognuno porta le sue competenze, il suo entusiasmo e la sua particolarità, il fine è di coinvolgere quante più persone possibile. Un’ultima parola sulla sede del Festival, il Casalone, luogo che al solo nominarlo emoziona tantissime persone, sia per quello che ha rappresentato in passato sia, ahimè, per il suo stato attuale. Davvero speriamo, come Anam, che si possano recuperare quegli spazi dando loro nuova vita e rendendoli disponibili per i cittadini di Grosseto, come proviamo a fare noi nei tre giorni del Festival del Cavallo».

«È sempre un piacere collaborare con Oikos e partecipare anche quest’anno al Festival del Cavallo – dichiara Daniela Savio, presidente di Ciam –. Come Federazione sport equestre rivivere l’Ippodromo del Casalone di Grosseto è sempre un emozione e un occasione per presentare le attività sportive e ricreative che si possono condividere con i nostri compagni cavalli e pony. Ringrazio Daniela Vignali che con le sue iniziative ci coinvolge nell’amore per la natura e gli animali. Valorizziamo l’ippodromo».

Un grande supporto è arrivato da Spirulina Becagli, un’azienda del territorio sempre pronta a sostenere le iniziative maremmane. «Siamo molto orgogliosi di sostenere in prima linea la seconda edizione del Festival del Cavallo – commenta Tommaso Becagli, ceo di Spirulina Becagli, azienda grossetana leader nella produzione di alga spirulina biologica e main sponsor dell’evento –. Io e la mia famiglia siamo da sempre vicini al territorio, Grosseto è casa e qui abbiamo deciso di investire da oltre 30 anni con le nostre aziende. Abbiamo avuto modo di conoscere meglio Oikos grazie alla vicinanza delle nostro strutture e il lavoro che Daniela e il suo staff fanno da anni al Country Paradise è qualcosa di fantastico, non potevamo tirarci indietro quando ci ha chiesto un sostegno per questa manifestazione. Un Festival che mette in mostra le eccellenze maremmane e riporta attenzione su un’area meravigliosa di Grosseto, l’ippodromo del Casalone, che avrebbe bisogno di più eventi come questo per tornare ai vecchi splendori».





IL PROGRAMMA

Venerdì 13 ottobre

Dalle ore 10 alle ore 18

Arrivo e sistemazione dei cavalli e apertura dell’area dedicata ai bambini con fattoria didattica, laboratori e battesimo della sella per ragazzi e bambini

Visita guidata per le scuole

Dalle 10.30 alle 18

Apertura del mercatino dell’artigianato

Ore 12

Apertura del ristorante e degli stand gastronomici

Sabato 14 ottobre

Dalle ore 10 alle ore 18

Apertura dell’area dedicata ai bambini con fattoria didattica, laboratori e battesimo della sella per ragazzi e bambini Mercatino dell’artigianato

Ore 10

Valutazione morfo-funzionale dei soggetti iscritti alla IV tappa del Campionato nazionale di morfologia del cavallo maremmano a cura dell’Anam

Ore 11

Taglio del nastro alla presenza delle autorità

Ore 11.30

Presentazione degli stalloni maremmani in attività a cura dell’Anam

Ore 12.30

Esibizione di cavallo volteggio a cura della scuderia G&B di San Vincenzo

Dalle ore 12

Apertura del ristorante e degli stand gastronomici

Ore 15

Esibizione di pony games a cura di Epona Riding club

Ore 16.30

Premiazione della IV tappa del Campionato nazionale di morfologia del cavallo maremmano a cura dell’Anam

Ore 17

Esibizione equestre con caroselli e cavallo volteggio a cura della scuderia G&B di San Vincenzo

Domenica 15 ottobre

Dalle ore 9 alle ore 18

Apertura dell’area dedicata ai bambini con la fattoria didattica, laboratori e il battesimo della sella per ragazzi e bambini Mercatino dell’artigianato

Ore 10

Esibizioni di pony games e cavallo volteggio a cura della scuderia G&B di San Vincenzo

Ore 11

Festival a 4 zampe – sfilata dei cani

Ore 12

Esibizioni e sfilate stalloni maremmani

Dalle ore 12

Apertura del ristorante e degli stand gastronomici

Ore 15

Concorso ippico promozionale Fise (Federazione italiana sport equestri) di salto ad ostacoli Esibizione equestre e caroselli

Ore 17

Premiazioni del concorso ippico promozionale Fise di salto ad ostacoli Cavallo volteggio a cura della scuderia G&B di San Vincenzo

Ore 18

Esibizione di ballo a cura della Fa Real dance academy