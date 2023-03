Tutto pronto per l'ultima sfilata di Carnevale

La giornata di festa si concluderà infine dopo il tramonto e dopo la proclamazione dei verdetti con uno spettacolo pirotecnico che l’Associazione Carnevale ha voluto organizzare in omaggio al centenario della città di Follonica



Follonica: Tutto pronto nella città del Golfo per la terza e ultima sfilata del Carnevale Follonichese 2023 che domenica pomeriggio, a partire dalle 14,30, concluderà la 54a edizione della manifestazione in maschera. Dopo l’annullamento del corteo di domenica scorsa per le avverse condizioni meteorologiche, quella di domenica 5 marzo sarà la giornata finale, con un programma intenso e che accompagnerà il pubblico fino a dopo il tramonto.

I carri e le mascherate degli otto rioni – con la partecipazione della Banda del Bravo e le majorettes di San Miniato oltre alla squadra under 9 del Golfo Rugby di Follonica – si presenteranno nella maniera migliore visto che sul palco in piazza a Mare sarà al lavoro la giuria tecnica che valuterà le realizzazioni, esprimendo le votazioni ufficiali. Sarà assente il carro del rione Senzuno dopo l’incidente della prima domenica, la mascherata e la reginetta Melissa Montagnani, eletta Miss Carnevale due settimane fa, sfileranno comunque in maniera autonoma.

La giuria avrebbe dovuto essere presente domenica scorsa ma l’annullamento della sfilata ha costretto gli organizzatori a spostare la valutazione di una settimana. Dopo i due giri che permetteranno ai giurati di esprimere il proprio giudizio, il corteo dei rioni si concluderà in piazza XXV Aprile dove Capannino, Cassarello, 167 ovest, Centro, Chiesa, Senzuno, Pratoranieri e Zona Nuova attenderanno la proclamazione dei verdetti che verrà effettuata dal sindaco di Follonica Andrea Benini e dal presidente della Provincia Francesco Limatola.

Quest’anno inoltre verrà assegnata anche la “Coppa Carnevale”, un nuovo premio voluto dalla famiglia per ricordare Rizieri Ceccarelli, il primo follonichese scomparso per Covid nel 2020 e da sempre legato al mondo sportivo, imprenditoriale e del volontariato follonichese: la coppa verrà assegnata al rione che nella classifica combinata di carro, mascherata e reginetta avrà totalizzato i punteggi maggiori con premi previsti comunque per tutti gli otto rioni.

La giornata di festa si concluderà infine dopo il tramonto e dopo la proclamazione dei verdetti con uno spettacolo pirotecnico che l’Associazione Carnevale ha voluto organizzare in omaggio al centenario della città di Follonica e che sarà possibile ammirare da piazza a Mare e da piazza XXV Aprile. Poi i carri e le mascherate torneranno nei rispettivi rioni e capannoni, per uscire a mostrarsi nuovamente a metà luglio con la ormai tradizionale sfilata estiva in Salciaina.