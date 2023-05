Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede della "FARFALLA"

Grosseto: Il prossimo 21 maggio dalle ore 10.30 alle 19.00, per l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione La Farfalla, è previsto un open day.

Messo a segno per l'occasione da Ady Franchi un programma che spazia da momenti di incontri con le istituzioni, i cittadini, associazioni, volontari, artisti e produttori. Un viaggio nel mondo del sociale, l'impegno e la riscoperta delle risorse umane, a cominciare dalle bontà dei singoli cittadini, un patrimonio unico che arriva dal volontariato.

Occhio alle truffe, sono tante le segnalazioni ricevute dalle forze dell'ordine; in questo open day saranno presenti per informare più persone possibili.

La Farfalla spalanca le porte per una giornata preziosa insieme a cinque artisti, sei aziende dell'agroalimentari del territorio. Alle 10,30 taglio del nastro con piccolo cocktail di benvenuto. Durante la giornata, degustazioni e musica, nel parco della struttura visite guidate da volontari. Il servizio di sicurezza è affidato a Vab Grosseto e Vab Castiglione della Pescaia; il piano Satefy è stato redatto in forma gratuito dall'Ing. Alessandro Ferrari.

Tutti gli attori prestano la propria collaborazione in forma del tutto gratuita.

La conferenza stampa di presentazione è in calendario per il giorno 17 maggio ore 11.00 presso la Fondazione Villa Elena Maria in Viale Cimabue 115. Saranno presenti il Questore, il Prefetto, l’Assessore al Sociale, il Deputato Marco Simiani, la Presidente della Farfalla Loriana Landi e il Presidente della Fondazione Roberto Vittorio Martinelli.

L’obiettivo della giornata è quello di coinvolgere i cittadini in modo da far conoscere una realtà in cui il lavoro dei volontari spesso viene dato per scontato e dovuto.