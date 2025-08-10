Tutto pronto per Kafarock Festival. La festa della musica in favore di Ail

Cecina: Lunedì 11 agosto torna l’appuntamento estivo della XVIII Edizione “Kafarock” a Marina di Cecina, realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Cecina, i patrocini di CESVOT e Consiglio regionale Toscana, la collaborazione della Scuola di musica Ritmi e Radio675. Inizio del concerto alle ore 21.00 al parco “I Pini” a Marina di Cecina (Località la Cecinella).

Non un contest tra band, ma una grande festa dove i molti appassionati di musica si ritrovano per divertire e divertirsi ed in cui le protagoniste sono la musica e la solidarietà. Durante la serata saranno raccolti fondi che al termine dell’intera XVIII edizione verranno devoluti in beneficenza in favore dell'AIL (Associazione Italiana per le leucemie, linfomi e mieloma multiplo) in ricordo di Riccardo Cafarelli, batterista scomparso prematuramente nel 2008. Protagonista della serata proprio la batteria di Riccardo che verrà suonata da tutte le band in concerto.

Le formazioni musicali si avvicenderanno nell'esecuzione ed interpretazione di cover di generi musicali diversi (pop, soul, rock, blues, funky) e brani originali per soddisfare ed intrattenere un pubblico vario e di ogni età.

In programma: The Moneys, The Sinners, MNP trio, RB31, Alberto Bientinesi & friends, Due di Corde, Sea Shift Res, Surfin’Away. L’ingresso è gratuito e chi lo desidera potrà liberamente contribuire alla raccolta di fondi da destinare in beneficenza all’AIL.

“Il Kafarock quest’anno diventa maggiorenne. Siamo partiti con sei band di Cecina, 18 anni fa, e oggi ospitiamo sui palchi in questa edizione 40 gruppi che arrivano da tutta la Toscana” dice Barbara Meini dell’associazione che organizza il festival. “Negli anni abbiamo ospitato musicisti emergenti che poi hanno fatto della musica la loro professione”.

“L’impegno dell’associazione Kafarock Friends for Music nella promozione della musica come elemento di coesione sociale e di crescita da una parte, e dall’altra nella solidarietà, rende questo appuntamento molto importante per Cecina - sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Bianchi -. Negli anni sono riusciti a creare rete, con realtà locali e non solo. Da ricordare che i gruppi vengono a suonare gratuitamente e spesso sono proprio loro che si ‘offrono’ al Kafarock a dimostrazione di come questo evento sia percepito anche nel mondo degli addetti ai lavori. A Cecina c’è un bel movimento che ruota intorno alla musica e ne siamo molto orgogliosi”.

Il Kafarock tornerà anche a novembre con un concerto al teatro De Filippo.