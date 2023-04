Tutto pronto per il Palio della Costa etrusca

Quattro giorni di eventi, dal 20 al 23 aprile, in riva al mare. Ufficiale la lista dei fantini che parteciperanno alle XIV edizione della corsa equestre. 33 vittorie e 213 palii a piazza del campo in gara sulla spiaggia di Marina di Bibbona. Aperta la prevendita dei biglietti



Bibbona: La storia del Palio di Siena in gara sulla spiaggia di Marina di Bibbona per lo spettacolare Palio della Costa Etrusca. Al canape (la partenza) della XIV edizione della storica kermesse equestre che aprirà la stagione turistica della costa toscana domenica 23 aprile 2023 ci sarà un palmares di ben 13 vittorie e 213 palii corsi da protagonisti in Piazza del Campo. Già aperta la prevendita dei biglietti per garantirsi un posto riservato in tribuna o sul parterre della spiaggia sul sito www.paliodellacostaetrusca.com



Tra i 32 che correranno sul circuito in riva al mare in rappresentanza degli gli otto comuni della Costa degli Etruschi (Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta) ci saranno alcuni dei fantini più vincenti di sempre: la leggenda Luigi Bruschelli detto Trecciolino, 13 vittorie a Siena e 53 palii disputati, Giovanni Atzeni detto Tittia che a Piazza del Campo ha vinto 9 volte, 4 nelle altrettante ultime edizioni e che al Palio della Costa Etrusca ha già corso e si è affermato per ben due volte (nel 2019 e nel 2020), Jonatan Bartoletti “Scompiglio” con 5 vittorie e 27 corse, Giuseppe Zedde “Gingillo” con 3 primi posti su 29 partecipazioni e Carlo Sanna “Brigante” con 1 vittoria su 13 tentativi.

A dare battaglia sul circuito modellato sulla sabbia dorata di Marina di Bibbona, 750 metri di pista con partenza sullo sfondo del suggestivo Forte dei Lorena, ci sarà l’esperienza di Francesco Caria “Tremendo”, Dino Pes “Velluto”, Alessio Migheli “Girolamo”, Andrea Coghe “Tempesta”, Antonio Siri “Amsicora”, Andrea Chessa “Nappa II”, Alessandro Chiti “Voragine”, Alessio Migheli “Girolamo”, Enrico Bruschelli “Bellocchio”, Giosuè Carboni “Carburo”, Stefano Piras “Sgangeo”, Federico Arri “Ares”, Antonio Mura “Shardana” e Massimo Columbu “Veleno II”.

Ed ancora i giovani e promettenti fantini come Mattia Chiavassa, Michel Putzu, Marco Bitti, Adrian Topalli, Simone Mereu, Luca Boldrini, Niccolò Francesconi, Andrea Sanna, Jacopo Pacini, Salvo Vicino, Nicolò Farnetani e Gavino Sanna ma già maturi per entrare nella storia del Palio della Costa Etrusca. Ad eliminazione diretta il percorso che porta i contendenti fino al podio. I fantini si sfideranno in groppa ai loro mezzosangue in quattro batterie eliminatorie da otto partecipanti. Ma solo i primi due classificati di ciascuna batteria avranno l’onore di essere associati - ad estrazione - ad uno degli otto comuni della Costa degli Etruschi nella finalissima.

Organizzato dall’ASD Palio della Costa Etrusca con il contributo del Comune di Bibbona ed il patrocinio della Regione Toscana, la manifestazione è l’unica corsa a pelo che si corre in riva al mare. Un’unicità che rende il Palio della Costa Etrusca un appuntamento bello e piacevole non solo per gli appassionati di cavalli e rievocazioni storiche ma sempre di più per il grande pubblico. Il Palio della Costa Etrusca, che ricordiamo si corre di domenica, sarà accompagnato da quattro giorni di eventi ed ospiti straordinari come i mitici fantini Andrea Degortes detto Aceto e Silvano Vigni detto Bastiano, 19 vittorie a Piazza del Campo in due, insieme al driver di Varenne, Giampaolo Minucci attesi venerdì 21 aprile (ore 21.00) al Teatro “La Palestra” per un talk show irripetibile. In agenda giovedì 20 aprile (ore 21.00) la proiezione del film "The Palio" presso il Teatro “La Palestra” di Bibbona e sabato 22 (ore 15.00) la Quintana Etrusca a coppie miste. Il clou è in programma domenica 23 aprile dalle ore 14.30 con l’apertura del Palio della Costa Etrusca, la fase eliminatoria, la corsa dei pony e delle amazzoni e la finalissima al tramonto.

Tutti gli eventi, ad eccezione del Palio della Costa Etrusca, sono ad ingresso libero.