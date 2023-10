Tutto pronto per il “Grosseto Motor Village”

Grosseto Motor Village, nasce un nuovo evento che si svolgerà nel Centro fiere di Grosseto a Braccagni nei giorni 14 e 15 ottobre 2023.



Grosseto: Il progetto nasce dalla trasformazione della Mostra Scambio auto e moto d’epoca giunta alla sua 23° edizione a cui sarà riservato un ampio spazio all’interno della nuova rassegna, orientando la manifestazione verso il mondo delle moto e macchine moderne e tutto ciò che può ruotare intorno al settore dei motori.

L’obiettivo è quello di spostare sul Centro fiere e sul territorio grossetano l’interesse non solo degli appassionati ma anche di una tipologia di pubblico più giovane attraverso una fiera che diventi nel prossimo triennio anche un’attrazione turistica, in un periodo di bassa stagionalità considerando che in Toscana non esistono fiere di questa tipologia.

Con Grosseto Motor Village il Centro Fiere si trasformerà in un grande parco dove divertimento e passione si incontrano in un contesto coinvolgente ed esperienziale. Tanti saranno i temi trattati ed i settori presenti in fiera tutti di grande attrazione dalle esposizioni statiche alle attività dinamiche, con un ampio spazio lasciato per gli espositori che parteciperanno alla fiera.

In anteprima assoluta all’interno dell’arena eventi Conad, sponsor dell’evento, il grande spettacolo Stunt Show Live con l’Hurricane Motor Show. In evidenza la guida di auto acrobatiche su due e quattro ruote, figure con testa coda, parcheggi controllati, inseguimenti con auto su due ruote dove verrà coinvolto anche il pubblico, auto transformer dall’omonima saga cartoon con il successivo film d’animazione, macchina di fuoco, camion che impenna, evoluzioni con quad e moto da strada, realizzato da professionisti provenienti direttamente dal mondo del cinema. Cinque spettacoli in due giorni il sabato 14 ottobre anche in notturna.

Per tutti gli amanti delle due ruote saranno presenti raduni di vari motoclub e a tal proposito i possessori di moto Harley Davidson, di scooter Piaggio Vespa o di una moto d’epoca potranno accedere gratuitamente all’interno dell’evento e mettere in esposizione il proprio mezzo. Presente anche il mondo delle quattro ruote con auto tuning, auto sportive, le migliori quattro ruote del passato ma ricche di fascino (i possessori di un’auto d’epoca che vorranno mettere in esposizione il proprio mezzo avranno accesso gratuito all’area e il museo d’epoca all’interno del Pa.La Maremma che avrà come tema le auto da pista della formula 2 e formula 3 degli anni 80/90.

Saranno presenti anche i migliori concessionari auto moto con i migliori marchi presenti sul mercato a cui sarà riservata un’area per i test drive. Una delle novità del Grosseto Motor Village è la presenza di un settore che si lega con il mondo dei motori, quello dei tatuaggi. L’evento Tattoo Reunion, nato dalla collaborazione con il Luxury Tattoo di Grosseto, prenderà vita nel padiglione espositivo e vedrà la presenza di 19 artisti di eccellenza del panorama Toscano e non solo. Sarà possibile tatuarsi durante l’orario della manifestazione si consiglia la prenotazione mediante i canali social dei singoli artisti.

L’altra novità sarà la presenza di un’area dedicata al mondo dei birrifici artigianali contestualmente alla presenza dello street/truck food, il J-BEER VILLAGE nato dalla collaborazione con la J-Software di Grosseto software house operante su tutto il territorio nazionale che sviluppa prodotti gestionali e soluzioni informatiche per le imprese partner commerciale e sponsor del Grosseto Motor Village, un vero e proprio Beer and Food Fest che avrà una propria identità all’interno del Grosseto Motor Village e che vedrà anche la presenza di un palco per la musica dal vivo.

Grosseto Motor Village “commenta il Presidente di Grossetofiere”, risponde alle richieste del nostro territorio che chiede iniziative di alto livello in periodi di bassa stagionalità, il nostro Centro Fiere a causa del ridotto spazio coperto è sfruttabile per pochi mesi all’anno e ottobre è un mese ideale per svolgere attività al suo interno. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di investire nonostante il momento certamente non facile in questa manifestazione per l’attualità dei temi trattati e per il grande interesse che può riservare verso i potenziali visitatori. E’ difficile però creare nuovi eventi da cui trae beneficio diretto tutta la provincia Grossetana senza sostegni, il Consiglio di Amministrazione chiede ai suoi soci Istituzionali, attraverso i propri organi preposti per la promozione, maggiore attenzione verso i programmi di Grossetofiere. Grossetofiere deve svolgere da solo il duplice compito di gestione della infrastruttura che è a tutti gli effetti pubblica e di organizzatore di fiere.

Sarà qualcosa di nuovo “conclude il Direttore Carlo Pacini”, sull’esempio del successo ottenuto con la contemporaneità della fiera del Madonnino ed il Game Fair, anche questa manifestazione racchiuderà due fiere, Grosseto Motor Village e 23° Mostra Scambio moto e auto d’epoca, con un palinsesto completamente rinnovato ed un grande show motoristico che rappresenterà una novità assoluta per il Nostro Centro Fiere. Una manifestazione nuova, giovane e di sicuro divertimento, la scelta di un nuovo spettacolo motoristico di assoluto livello rappresenta uno step di un progetto che in futuro dovrà includere altri show in contemporanea, in Toscana non vengono organizzate manifestazione di questo tipo e questa edizione di Grosseto Motor Village rappresenta già un primato per la nostra Regione. Visto il protrarsi della bella stagione, la giornata di sabato concluderà in notturna, vista la presenza di così tante specialità culinare che accompagneranno i visitatori fino allo spettacolo Hurricane.

Orari della manifestazione

Sabato 14 ottobre 9.30-23.30

Domenica 15 ottobre 9.30–18.30

Sabato 14 Ottobre

Ore 11.30 _ Hurricane Motor Show

Ore 14.00 _ Palco AMAS Gruppo Pop/Rock I Retrò

Ore 15.30 (1 ora) _ Palco J-Beer Gruppo rock Aria Nera

Ore 17.00 _ Hurricane Motor Show

Ore 19.00 (1 ora e 45) _ Palco J-Beer Tito Blues Band

Ore 21.30 _ Hurricane Motor Show

Domenica 15 Ottobre

Ore 11.30 _ Hurricane Motor Show

Ore 14.00 _ ?

Ore 15.30 _ Palco J-Beer Gruppo Rock Buster Blues

Ore 17.00 _ Hurricane Motor Show

Convention Tattoo gli artisti

- Gianni Orlandini Luxury Tattoo (Grosseto)

- Shana Black Luxury Tattoo (Grosseto)

- Pancho Luxury Tattoo (Grosseto)

- Viola di Biagio Nero Piombo (Piombino)

- Daniele Stecca Nero Piombo (Piombino)

- Nick Black Art Dr. Ink n’Mr. Bright (Grosseto)

- Alice Talluri Dr. Ink n’Mr. Bright (Grosseto)

- Lorenzo Niccolai Dr. Ink n’Mr. Bright (Grosseto)

- Francesca Osaki Panic Room Tattoo Studio (Grosseto)

- Michele Garba Inchiostro Mancino (Ancona)

- Rino Valente Long Live tattooing (San Casciano)

- Claudio Benvenuti Tatuaggi da Claudio (Follonica)

- Denis Damiani Tatuaggi da Claudio (Follonica)

- Bue 2530 Uovo Studio (Pontassieve)

- Sylvie Bovary Holy Ink (Firenze)

- Simone Kramer Outside Tattoo (Venturina)

- Glauco Martellini Inkstreet (Orbetello)

- Mattattoo Studio Mattattoo di Matteo Masini (Firenze)

- Angelo Colussi (Castiglione della Pescaia)

I birrifici artigianali presenti

- RadioCraft Brewery (Roma)

- Piccolo Birrificio Clandestino (Livorno)

- Fonti del Tigullio (Genova)

- Okorei (Napoli)

- Birra San Girolamo (Arezzo)

- Birrificio I Due Mastri (Prato)

- Il Normanno per Birrificio Montelupo (Firenze)

- Eternal City Pub (Roma)

La parte espositiva

- Vespa Village all’interno del padiglione n°2

- Esposizione Auto e moto con i migliori marchi delle concessionarie del territorio

- Radiocomandati con il gruppo ScalenTruppen automodellismo dinamico

- Mercatino ambulanti

- Mercatino pezzi di ricambio Auto e Moto d’epoca

- Esposizione Folonica racing con le auto rallye storiche

- La caccia al Tesoro con auto d’epoca e moderne

- Street food e Truck food con 4 tipologie di prodotti culinari diversi, Il Pizzino Truck Pizza e arrosticini, Truck Daje Hamburger Hot Dog e cucina romana, Street con Crepes dolci e salate e Kurtos, Street con i prodotti dell’agropontino.

- Museo Auto d’epoca

- Esposizione Auto d’epoca

- Raduno Harley Davison