Tutto pronto per Il festival Le Crociere

Orbetello: Si inaugura nel fine settimana per proseguire fino al 29 luglio sulla laguna di Orbetello con il rapper Dargen D'Amico fra i più eclettici e poetici della scena attuale sabato 23 luglio ore 21.30 e Drusilla Foer con il suo recital da tutto esaurito domenica 24 luglio. Prosegue con il concerto di Francesco Renga, il toscano Erminio Sinni, autore di evergreen e icona dei piano bar; in chiusura il comico Max Angioni, da Lol2 al suo nuovo one man show



Info e prevendite. Si rinnova la collaborazione con Conad che dimostra la sua attenzione al territorio, assicurando ai possessori di “Carta Insieme” uno sconto su tutti i biglietti di 5,00 euro (in vendita presso l'ufficio IAT). Ai clienti che acquistano il biglietto ridotto verrà inoltre consegnato un buono sconto spendibile nei supermercati Conad della provincia di Grosseto.

L'Area Ristoro è a cura di Drinkable Berebeneovunque, società specializzata nei servizi di intrattenimento legati al mondo del beverage.

Il van “Drinkable Berebeneingiro”:un cocktail bar itinerante nato nell’estate 2020 e già apprezzato dal pubblico di turisti e locali, quest’anno l’offerta Drinkable si arricchisce della collaborazione di “Miglio Zero” che, in un caratteristico Apecar a strisce bianche e blu, proporrà piatti di pesce a “km 0” per offrire un aperitivo al tramonto davvero unico.

Tutti i giorni di festival l’ingresso all’aperitivo sarà alle ore 20,15.

Apertura porte ore 20.30

Aperitivo al tramonto a cura di Drinkable Berebeneovunque e Miglio Zero

(apertura porte per clienti aperitivo ore 20,15)

sabato 23 luglio - DARGEN D'AMICO

posto unico numerato € 20 + 3 prev.

domenica 24 luglio - DRUSILLA FOER "Eleganzissima Estate"

posti esauriti

su tutti i biglietti

Sconto di 5 € riservato ai possessori di CARTA INSIEME CONAD.

Solo acquistando i biglietti all'Ufficio Turistico di Orbetello (max 2 biglietti ogni carta)